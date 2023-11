Este viernes se realiza un encuentro por la hermandad entrerriana – uruguaya

La velada es organizada por el centro de estudios Junta Abya yala por los Pueblos Libres, fundado hace 16 años en Paraná para conocer los saberes, las artes y las luchas de los pueblos del Abya yala (América) y bregar por la unidad y la emancipación.Durante el evento que tendrá lugar en la Casa del Docente a las 20.30 este viernes 3 de noviembre, los entrerrianos entregarán a miembros de grupos culturales uruguayos la distinción “Conciencia Abya yala 2023”, destinada a los pueblos de Paysandú y Soriano, considerados fuentes de hermandad y resistencia de las comunidades ante las invasiones. Y los artistas interpretarán obras del sanducero Aníbal Sampayo y el paranaense Miguel Ángel Martínez, que fueron amigos además de compartir el arte y las convicciones.Actuarán Eduardo “Chito” Lemes y Graciela Castro Bagnasco, con cuna en el Uruguay, y los entrerrianos Gustavo Surt, Claudia Rutar, Quequecha Brasseur, Flavio Valdez, Ariel Micol y Marino Frezetti, y participarán los escritores Felipe Nicolau y Ana María Martínez, hija del “Zurdo”, uno de los homenajeados junto a Sampayo. Con entrada libre y gratuita.Chamamés, milongas, cielitos, estilos, chamarritas, rasguidos dobles; guitarra, bandoneón, poesías a dos bandas, acompañarán la entrega del reconocimiento. Hora antes, grupos de las dos bandas del rio plantarán un ibirapitá, el árbol de Artigas, en memoria del espíritu común de un solo pueblo.Los organizadores son ecologistas, artistas, historiadores, periodistas, escritores, docentes, cooperativistas, profesionales, que cada año eligen a un grupo representativo de los modos y saberes del Abya yala para mostrarlos como modelos. En este caso: dos ciudades, Paysandú y Soriano, que en distintas épocas simbolizaron la unidad de los pueblos y reunieron voluntades con sacrificios indecibles, para resistir a la opresión.“Son profundos los motivos que nos impulsan a celebrar un encuentro genuino de las comunidades de ambas márgenes, inclinadas ante el objetivo central de la revolución artiguista: la soberanía particular de los pueblos en confederación. Al ser escenarios de encuentros y desavenencias, de lealtades y degüellos, en naciones sacudidas una y otra vez por las pretensiones despóticas, sea de Europa como de los poderes herederos de la colonia y el esclavismo, sólo se comprende la relevancia histórica de Soriano y Paysandú desde una mirada integral de la cuenca del Paraná Uruguay, del sur de Abya yala (América)”, dice el documento que fundamenta el homenaje de los entrerrianos.Luego apela a manifestaciones poéticas, como los versos de Olegario Víctor Andrade: “¡Sombra de Paysandú! ¡lecho de muerte,/ donde la libertad cayó violada!/ ¡Altar de los supremos sacrificios,/ santuario del valor!”. Y a expresiones de enorme relevancia histórica como aquella del investigador Antonio Serrano: “El río Uruguay es el portal por donde cruzaron y cruzan sentimientos de hermandad, afectos familiares y mancomunadas aspiraciones de paz y de trabajo. Como si no bastara la misma historia que vivieran sus riberas, antes y después de la conquista, la Naturaleza distribuyó en uno y otro lado los mismos bosques, los mismos pájaros, la misma belleza de sus cuchillas y arroyos... Si alguna vez la fatalidad de la discordia se cirniese sobre estos pueblos hermanos del Plata, bastaría con mirar hacia ese río y avergonzados retornarían a la paz, que es su destino”.En años anteriores, la JAPL dio reconocimientos similares a artistas, pueblos ancestrales, ecologistas, trabajadores, luchadores sociales, científicos y comunidades isleras.En el documento del centro de estudios se leen referencias a la vida en común de las comunidades originarias que no consideraban al río Uruguay una frontera, la participación de voluntarios de las dos bandas en la defensa heroica de Paysandú, previa a la Guerra al Paraguay, la confluencia de habitantes de las dos bandas en Soriano, y la coincidencia de las luchas revolucionarias.Las hondas historias guaraní, charrúa, chaná, minuán, afroamericana, criolla y gringa, y la presencia de familias de ambas bandas en la organización, las luchas comunes, la relación con la naturaleza, el trabajo y el arte, estarán expuestas en el escenario.Las invitaciones públicas de la Junta Abya yala por los Pueblos Libres circulan con los versos de Sampayo: “Por sobre las fronteras, el vuelo de mis pájaros”.Los organizadores del encuentro tienen como símbolo gráfico una imagen de la cabeza de loro, que ha sido un clásico en las cerámicas zoomorfas de los alfareros orilleros que habitaron las costas de los ríos Paraná, Uruguay, Negro y de la Plata, desde hace dos mil años.