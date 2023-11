Feriados 2024: cuándo será carnaval y un fin de semana que podría ser de 6 días

El próximo año comenzará con un feriado, ya que en nuestro país el 1 de enero se festeja Año Nuevo. En esta oportunidad, caerá un lunes, por lo cual habrá un fin de semana largo en el inicio de la temporada de verano.



Si bien aún no se ha confirmado el calendario del próximo año de manera oficial, ya se sabe que en febrero habrá un fin de semana extra largo: el de carnaval. Por ello, serán feriados el lunes 12 y martes 13.



Por su parte, a fines de marzo y principios de abril, se dará una situación inusual: Semana Santa caerá entre el jueves 28 y el domingo 31, mientras que el martes siguiente es 2 de abril, es feriado por Malvinas. Entonces, si el 1 de abril es declarado como “feriado con fines turísticos” se podría configurar un fin de semana súper largo que, para algunos, sería de seis jornadas.



Cabe recordar que el Gobierno nacional tiene la facultad para fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables por fines turísticos para promover el sector e impulsar a los ciudadanos a viajar. ¿Cuáles son los feriados del 2024? Feriados inamovibles



Lunes 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad



Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional



El Gobierno nacional puede decidir si corre de día o no los feriados trasladables, por lo cual resta conocer el decreto correspondiente para saber finalmente en qué jornada quedarán establecidos.