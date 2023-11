Cyber Monday: qué medidas se deben tomar para evitar estafas

Al ser consultada por los reclamos más comunes, informó que son los siguientes

La semana próxima tendrá lugar la undécima edición del Cybermonday, el evento de venta online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).. En esta edición habrá una serie de novedades en el sitio web, para una experiencia de compra mucho más personalizada.dialogó con la coordinadora general de Defensa del Consumidor, Patricia Valín, quien brindó recomendaciones necesarias a tener en cuenta para no tener inconvenientes al comprar por internet.En un primer lugar, Valín recomendó que “las compras sean en las, porque, si se da un caso de vulneración de derechos, es la única manera en la que se puede reclamar”.Otro de las cosas a tener en cuenta, es que todos los sitios web tienen que tener un botón donde el usuario pueda cancelar la compra y tienen el plazo de diez días. “En este periodo el cliente debe recibir la devolución del dinero”, expresó y detalló que una vez que la persona recibe el producto que compró tiene el plazo de diez días para poder devolverlo, ya sea porque no le gustó, el producto no funciona o demás. En este caso, la empresa debe hacerse caso de la devolución.Más adelante en la nota, Valín especificó ciertas cuestiones en cuanto a la garantía: “son seis meses para que el cliente pueda reclamar si lo comprado no funciona. En este caso, el producto tiene que ir al servicio técnico y debe ser devuelto de la misma manera que fue enviado, en caso contrario deben enviarle uno nuevo, o la devolución del dinero actualizada al momento”.“Unas 40 personas por día entran para iniciar reclamos o buscan asesoramiento sobre diversas compras”, dijo al sostener que desde enero hasta finales de octubre se realizaron 2.700 reclamos de los cuales el 95 por ciento se llegó a un acuerdo de manera efectiva.En este sentido, señaló que el organismo tiene como misión intermediar entre el cliente y la empresa y solucionar los problemas.: “En este caso el reclamo siempre es por la demora en la entrega del producto. Por ello es necesario que se hagan en páginas oficiales para poder iniciar los reclamos", dio cuenta la espelista.: sobre este punto, Valin detalló que “hay casos donde en los resúmenes de la tarjeta de crédito aparecen gastos que la persona no realizo. Es necesario que esto se controle y reclame dentro de los 30 días. Si hay algún consumo que esta persona desconoce es necesario que se comunique con el banco emisor y si tiene alguna respuesta negativa, deben iniciar el reclamo en Defesan del Consumir”, dijo.: “En las oficinas se reciben muchos reclamos sobre los electrodomésticos y el servicio técnico, donde hay demoras y problemas para reparar los diversos artefactos”, mencionó.: “Se han registrados casos de estafa, donde se hacen pasar por casas oficiales y venden productos, pero en realidad es falso”, dijo.Finalmente, la Valín detalló que para mayor inflación las personas se pueden acercar de 7:30 a 12:30 de lunes a viernes, en calle Urquiza 831. También se pueden comunicar por Whatsapp al 3434758419.