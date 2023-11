Suman 58 las familias afectadas por la creciente en Concepción del Uruguay

Sociedad Esperan 250 milímetros de lluvia en la región de Iguazú y agravaría la creciente

Sociedad Más de 150 familias fueron evacuadas en Corrientes por las crecidas de los ríos

y se mantenía estacionario, pero habiendo superado los niveles de alerta y evacuación. De hecho,que alcanza a los asentamientos Villa Itapé y Ex Basural, en la zona Suroeste de la ciudad., confirmó ala secretaria municipal de Desarrollo Social, Marianela Marclay.Ante esta situación, desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay se aclaró que se asiste en forma permanente a estos vecinos, quienes saben que en todo momento tienen a disposición la ayuda logística para evacuarse y trasladarse a otros lugares. Hasta el momento, no se reportó el pedido de donaciones para las familias afectadas “porque el municipio se está haciendo cargo de la situación”., las familias se niegan a abandonar sus viviendas por temor a los posibles robos que pudieran registrarse.Debido a la creciente del Uruguay, la Junta local de Defensa Civil mantiene un operativo para coordinar la asistencia a las familias afectadas; integran el comité de emergencia, autoridades municipales y responsables de las áreas municipales de Salud y Seguridad Ciudadana, además de responsables locales de Ejército, Prefectura y Gendarmería.Fuentes municipales, con las que se contactó, destacaron que. “La Defensa Norte impide que el agua ingrese al barrio Cantera 25 y no existir esta contención, tendríamos unas 90 familias afectadas”, reconocieron las fuentes consultadas.Ante la consulta por la situación registrada en inmediaciones al, donde malvivientes robaron gran parte del tendido eléctrico y destrozaron las columnas para lograr su propósito,Hasta el momento no se reportaron ni detenidos ni sospechosos por este hecho de inseguridad.