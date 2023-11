Jugaron al “chancho enjabonado” en escuela y los acusan de “maltrato animal”

A través de una nota al presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Martín Müller, una integrante de la Asociación Civil Justicia Animal Antiespecista solicitó su intervención a raíz de hechos sucedidos en la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, de Villaguay.



En el mencionado establecimiento se llevó adelante el pasado 27 de octubre una jornada educativa en la cual se desarrolló el denominado juego de “chancho enjabonado” en el que participó el estudiantado. Esto fue considerado un “acto de maltrato y crueldad animal”, por lo que se planteó que se efectúen charlas de concientización con los docentes para el cuidado responsables de los animales.



En el escrito también se observó que el episodio configuró un contexto de violencia al que se expuso a niños, niñas y adolescentes, infringiendo las convenciones y pactos internacionales de protección a los que adhiere la Argentina.



“Sé que muchas personas dicen que es ‘tradición’, pero estos hechos no deben suceder más”, sostuvo la abogada Cecilia Domínguez, integrante de Justicia Animal Antiespecista, para comentar sobre su acción que llevó adelante este 1 ° de noviembre. La letrada ingresó una nota dirigida al titular del CGE con el objeto que pueda tomar las medidas que crea conveniente frente al sucedo en que fue “hostigado un cerdito en un juego llamado chancho enjabonado”. De acuerdo a lo relatado el episodio se produjo el 27 de octubre, en la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 2 Justo Jose de Urquiza, de Villaguay, donde “amén de los derechos de los animales también se violencia derechos de la niñez”, se planteó. “Este tipo de acciones no puede seguir realizándose máxime cuando es el mismo Comité de los Derechos del Niño a nivel internacional quienes taxativamente miran con recelo los actos de crueldad animal cometidos por niñas, niños y adolescentes o los actos que cometen los adultos frente a éstos”, afirmó a ERA Verde.



En la carta a Müller, la abogada proteccionista manifestó el reclamo y “gran preocupación en correlación a los terribles actos de maltrato y crueldad animal cometidos contra un cerdito bebé”. Según se describió, en la jornada de la Agrotécnica de Villaguay, se realizó entre las actividades desarrolladas la que “es conocida bajo el término de ‘chancho enjabonado’, consistente en que un cerdito bebé sea sometido a cualquier tipo de humillaciones, vejaciones y maltrato animal. El supuesto ‘juego’ radica en colocar jabón o detergente en un chanchito bebé, a éste le pegan para que salga corriendo y detrás de él todos los niños (y adultos) cual horda embravecida. Una vez que es tomado por la fuerza, incluso de diversos y perversos modos, aún en contra de la voluntad del animal, se vuelve a repetir el ‘juego’. En reiteradas ocasiones el animal (no humano) termina siendo aplastado y lastimado dado que se arrojan encima de él, pudiendo causarle cualquier tipo de lesiones a su integridad física (incluyendo la integridad física de los propios niños, los cuales participan de esa salvajada). A más sumar, otra de las acciones cometidas termina siendo el sujetarlo de sus patas traseras a modo de ‘trofeo de caza’, y seguidamente lo vuelven a golpear con el propósito que éste vuelva a correr dejando al cerdito en un estado de completo cansancio, temor y ansiedad”.



Para Domínguez, “este tipo de acciones en absoluto puede ser calificado como un ‘juego’ que se desarrolle dentro de un entorno ‘educativo’, sino más bien salvajadas en las cuales la propia autoridad educativa se encuentra permitiendo la realización de acciones que no son otras que propinar acto de maltrato y crueldad animal, los cuales atentan contra los derechos fundamentales, tanto de los animales (nh) como de los mismo niños, niñas y adolescentes”.



En este orden, la abogada apuntó la gravedad que se vulnere en el acto tratados y normativas internacionales a las cuales el país adhiere. Esto es en consonancia con lo expuesto por el propio Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nº 13 de carácter vinculante para el Estado Argentino por haber sido ratificado. Además lo que se prescripto por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nº 23, el cual se deben formar en entornos libres de “las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica infligida a los animales”, cita el texto.



La integrante de Asociación Civil Justicia Animal Antiespecista señala que por “la gravedad de los hechos”, solicitó a Müller tome “inmediata intervención” con “la realización de acciones que estime corresponder en relación a los sucesos mencionados, como así también propongo la realización de charlas de concientización y sensibilización sobre el cuidado social responsables en las escuelas primarias, secundarias, como así también a docentes de la ciudad de Villaguay”.



Para finalizar, en la carta al CGE, reitera que “los niños de esta edad se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo el cual resulta óptimo que puedan incorporar a través de charlas parámetros de conducta que se basen en la existencia de respeto y empatía hacia un ser vivo inocente y no en la comisión de actos de maltrato y crueldad animal que puedan afectar el desarrollo cognitivo de ellos”.

Fuente: Era Verde