Se renueva WhatsApp: la nueva función que permitirá el “modo oculto”

El objetivo de la aplicación de mensajería es mejorar el aspecto de seguridad y brindar soluciones a sus más de 2.000 millones de usuarios.Meta está ultimando detalles acerca de la nueva función de privacidad en WhatsApp. Por lo pronto, la app habilitará la creación de un perfil alternativo para todos los usuarios.Según notificó WABetaInfo, los usuarios podrán "configurar una foto y un nombre diferentes que serán visibles para aquellos contactos que no pueden ver su información de perfil principal".De acuerdo a una imagen publicada por WABetaInfo, la aplicación de mensajería dispondrá de un apartado, denominado "Perfil Alternativo", el cual permitirá ingresar un nombre adicional que solo visualizarán los contactos desconocidos o no agendados."Si tu foto de perfil está configurada para una audiencia limitada, puedes mostrar una foto y un nombre alternativos a las personas que no pueden ver tu foto de perfil principal", aclara WhatsApp.Por el momento, solo está permitido elegir quién puede ver la última hora de conexión, foto de perfil y más. Para modificar estos puntos, el usuario deberá seguir estos pasos:Abrir WhatsApp en el celular.Seleccionar la opción "Menú" (signo de los tres puntos).Ir a "Ajustes" y luego a "Privacidad".Por último, podrán modificar la configuración de la "última conexión", "foto de perfil", "información", "grupos" y "estados".