Creciente del río Uruguay en Colón: podrían cortarse caminos con otras ciudades

La creciente del río Uruguay es uno de los mayores problemas que atraviesa la provincia en estos momentos y eso acarrea problemas en diferentes departamentos. Uno de ellos es Colón, que ve complicada algunas zonas por el avance del agua. Al respecto, Elonce se contactó con la periodista Ana Bonomi, que brindó detalles de la situación.En primer lugar, realizó un resumen del panorama actual en el departamento entrerriano: “Todavía con lluvias. Así comenzó la semana y esto complica la situación en cuanto a los evacuados. Hoy entró agua a tres viviendas más. Estamos hablando de 55 familias evacuadas. Esto hace un número de 249 personas. Son 103 los menores que han sido evacuados debido a la crecida del río Uruguay”.En horas de la noche del miércoles, tanto Defensa Civil como la Municipalidad no finalizaron sus tareas: “En estos momentos, están haciendo guardias. Están visitando familias para que no les llegue el agua. La idea es poder trasladarlas en seco para que después no sea más complicada la situación”.Refiriéndose a las proyecciones, no hay buen augurio de cara a las próximas semanas: “Hay anuncios de que llegarían a los 10 metros en Colón y 14 en Concordia. Dependemos de la represa de Salto Grande y si se abren las compuertas en cuanto a la creciente y las lluvias en la zona norte y sur de Brasil”.En caso de confirmarse el peor de los panoramas, podría llegar a existir mayores complicaciones que afectaría a varias zonas: “Si llegamos a los 10 metros, se cortaría el camino interno de un puente que se llama Artalaz, que une las ciudades de San José con Colón. También se cortaría con Liebig. Ahí hay una reserva educativa, “Los Teros”, que son 16 hectáreas que ya están bajo agua. Estamos hablando de toda la flora y fauna”. En ese sentido, remarcó que “algunos tienen supervivencia al agua y otros no”.La reserva provincial que va dese la ruta 14 hasta el río Uruguay también está bajo agua y en caso de llegar a los nueve metros, complicaría mucho el tránsito por esa zona.Acerca de la ayuda que recibió el municipio, la periodista reconoció que “tanto a nivel provincial como nacional han enviado hace 15 días distintos elementos de higiene para poder ayudar a las familias evacuadas. Estas 55 familias fueron evacuadas en seco. Por eso podemos hablar que se está controlando”.La altura del río Uruguay no para de crecer y ya llegó a los 8,79 metros de altura en horas de la noche en Colón. “En horas, esto se va modificando continuamente”, aseguró.