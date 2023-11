Viale enciende el fuego para una nueva edición de la Fiesta del Asado con Cuero

Este miércoles a las 23.59, se encenderá el fuego que pondrá en marcha una nueva edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale.La mayor fiesta gastronómica de la región se realiza desde el año 2002 en la localidad ubicada a casi 60 kilómetros de la capital entrerriana. La de este año será edición número 21 y se desarrollará entre el 2 y 5 de noviembre de 2023.El evento se lleva a cabo en las instalaciones del Viale Foot Ball Club, institución que eleva sus banderas costumbristas y que promueve la cultura popular argentina.En diálogo con, Flavio Laiacona, jurado del Concurso Nacional de Asadores, habló sobre las expectativas para esta nueva edición y contó que la ceremonia comienza unos minutos antes de la medianoche para dar apertura oficial a la fiesta, “con la magia y la mística que envuelve el fuego” y durante los cuatro días que dura la fiesta, esa llama mantendrá vivo el evento.Sobre la evaluación de las carnes, explicó que compiten dos categorías: cuero hacia abajo y hacia arriba “y cada una pone en juego la destreza para el grupo de asadores muy particular a la hora de asar”.“El proceso de juzgar es una tarea bastante compleja, ardua. No es solamente probar la carne”, dijo y aclaró que “la organización provee tanto la sazón como la carne y en ese sentido, todos compiten en igualdad de condiciones”. Por eso se tienen en cuenta otros parámetros “como la preparación del animal sobre la bandeja y luego sobre la parrilla, los elementos que llevan y también se trata de mantener los estándares de pulcritud e higiene máximos porque luego se hace la distribución y venta. También se considera el rol del equipo y cómo atienden al público”.Laiacona mencionó que “es una fiesta de todo el día, durante los cuatro días hay asadores y la gente puede acercarse a la mañana, a la siesta”. No solamente a la noche para disfrutar de los espectáculos musicales que tiene una cartelera de artistas muy convocantes.