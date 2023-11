Video: las complicaciones que acarrea la evacuación de ganado por la creciente

Sociedad Itaipú adelantó apertura de compuertas y se acelerará la crecida de río Paraná

Debido a una importante crecida del río Paraná, los productores iniciaron el proceso de traslado de hacienda desde las islas hacia tierra firme. Un ganadero de Villa Paranacito explicó alos alcances y complicaciones que acarrea la evacuación de miles de cabezas de ganado. En el video que acompaña esta nota pueden verse a los animales en las zonas anegadas por la creciente.“La mayoría de los campos productivos tienen defensas, pero otros se inundaron y los productores tratan de resguardar lo más preciado, que es la vaca de cría”, remarcó Peter.Ante estas condiciones desfavorables para los productores, se estima que baje el precio de la hacienda en pie. “Los campos altos todavía no están bien empastados, no hay mucho campo de hacienda y en el departamento Islas, este fue un año record en cantidad de cabezas de ganado, en alrededor de 350 mil, y superior a la máxima registrada en 2014, con lo cual, no es sencillo ubicar tanta hacienda”, reveló Peter.