Suspendieron clases en un colegio por casos del virus mano-pie-boca

La preocupación de una comunidad de padres del Instituto San Alberto Magno de Posadas, en Misiones frente a casos del virus mano-pie-boca en niños, llevó a que directivos de la escuela suspendieran las clases presenciales en el nivel inicial de Salita de 4.Alejandra Wasilcow, vicedirectora de Nivel Inicial de la institución confirmó que estuvieron sin asistencia de alumnos durante jueves, viernes y lunes último, en tanto el dictado se normalizó ayer. Si bien no precisó la cantidad de chicos contagiados, aseguró que fueron muchos. Y aquellos que dieron positivo deberán regresar al aula con certificado del alta médica.Aunque desestimaron que se trate de un brote del virus, la comunidad educativa tomó precauciones para evitar otros casos, y recibieron la visita de personal del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, desde San Alberto Magno solicitaron que, en caso de que los estudiantes presenten síntomas como fiebre y decaimiento, no asistan a la escuela.En esa línea, reiteraron el uso del barbijo y la correcta higiene de manos para evitar el contagio del virus mano-pie-boca, una dolencia que afecta las palmas, plantas de los pies y el rostro, y que es frecuente en niños y niñas menores de 5 años. (El territorio)Algunos de los síntomas más comunes son las lesiones en la piel, fiebre y dolor de garganta. Si bien es una enfermedad contagiosa, no es grave, según había precisado Verónica Deschuter, infectóloga pediátrica del Hospital Pediátrico ‘Fernando Barreyro’ y del Materno Neonatal.La transmisión del virus mano-pie-boca se da de persona a persona a través de las secreciones, contacto con superficies o materia fecal infectada. Por lo que la mejor manera de prevenirla es con el lavado de manos, la ventilación de los espacios, la higiene de las superficies y el uso de barbijo en los lugares cerrados.La infectóloga pediátrica también explicó que es una dolencia que no requiere tratamiento, porque el propio organismo se encarga de generar defensas específicas. Con los cuidados necesarios - esto es, limpieza de espacios, y correcta y profunda higiene personal - los niños pueden recuperarse en un máximo de diez días.