El río Gualeguaychú continúa experimentando una gran crecida: hay 21 evacuados

Sociedad Sube la cantidad de evacuados en Concordia y ya son más de 400 familias

El río Gualeguaychú continúa experimentando una gran crecida provocada por el aumento del caudal de agua proveniente de Salto Grande y la presencia de una fuerte sudestada.La Municipalidad de Gualeguaychú a través de diferentes áreas trabaja de manera coordinada en el monitoreo de la situación y en disponer los operativos necesarios para auxiliar a los vecinos que habitan en zonas inundables. También se trabaja junto a los prestadores turísticos de la zona del Camino de la Costa y Paseo de la Península.Los integrantes del Comité de Prevención Local remarcaron que personal municipal se encuentra en alerta para de ser necesario brindar toda la contención posible a las familias afectadas.Por el momento en el Centro de Evacuados, hay tres familias. Además, es muy importante que quienes se autoevacuaron llamen al 103 para quedar registrados en el sistema.Desde la dirección de Salud Comunitaria se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.