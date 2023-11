El granizo causó daños en 1.400.000 kilos de frutillas en Coronda

Sociedad Importante caída de granizo en varias localidades de Santa Fe

La llegada de El Niño ya está haciendo estragos en la producción santafesina. La subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Coronda, María Belén Sierra, detalló que el viernes pasado la caída de granizo dañó a 170 hectáreas de frutillas en la ciudad, comprometiendo el abastecimiento del sector industrial en todo el país. Además, este episodio, acompañado por fuertes lluvias y vientos, se dio cerca del final de la cosecha, complejizando aún más la recuperación."Lamentablemente la jornada del viernes fue fatídica cuando empezó a caer el granizo, que no estaba pronosticado en ninguna de las plataformas que los productores frecuentemente consultan", expuso la funcionaria sobre la tormenta, que estuvo acompañada de vientos y lluvia. El episodio afectó a 170 hectáreas de frutillas, lo que se traduce en un "porcentaje altísimo y una pérdida estimada en 1.400.000 kg de frutillas y estimativamente 67 productores fueron los afectados".Ya se puso al tanto al Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y este martes arribó a la localidad el equipo de emergencia agropecuaria para evaluar los daños y ver las soluciones posibles.La subsecretaria aclaró que esta no solo afecta a la producción primaria, sino que "afecta totalmente al abastecimiento del sector industrial, como el yogur, el helado, la coctelería". "O sea, tenemos mano de obra sin trabajar, una industria que no va a tener abastecimiento por 10 días, porque la planta con suerte va a volver a dar frutillas en 15 días, por lo que por ese tiempo Coronda no tiene frutillas. Desde el 2005 no caía un granizo de esta magnitud", recalcó.Los productores abastecen de frutillas al mercado nacional, de hecho, el 47% de lo que se consume en Buenos Aires proviene de Coronda. Además, el problema está lejos de encontrar pronta solución: "Lamentablemente nos agarró en una época muy complicada la caída del granizo porque la planta se recupera en 10 días, pero eso es casi el fin de la cosecha. A su vez, no hay mano de obra golondrina, no tienen trabajo y buscan, ya empieza el período de la pera y la manzana en Río Negro, así que la gente ya ve otros horizontes laborales".La licenciada sostuvo que en caso de que la provincia les brinde una ayuda económica, esta solo servirá para "saldar deudas". "Tenés que reponer el nailon, las mangueras, el cicatrizante para la planta, el cobre, la pulverización y más todos los insumos, tenés que gastar más. Entonces, lo que tenías de ganancias no lo vas a ver, tenés que volver a reinvertirlo, y la última fruta de cosecha que es la que entra en la industria es la que también sirve para pagar las deudas. Estamos hablando de una pérdida estimada en $550.000.000", señaló.La fuerza con la que está llegando El Niño los sorprendió: "Imaginate que la segunda lluvia que tuvimos nos destruyó la producción de toda la estructura económica de la ciudad, pero también de la provincia de Santa Fe como producción regional. Hoy ya no sabemos si el fenómeno de El Niño se va extender al período del verano o va a seguir, acá en los pronósticos no estaba y sin embargo las consecuencias las estamos viendo. Por eso insistimos en tomar conciencia del cambio climático, está marcado, hoy tenemos una producción destruida por un fenómeno que hace años no se veía".