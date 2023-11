Cambio climático: admitir el problema humano y social o ir hacia el precipicio

Gariboglio: “Si no hacemos algo dentro de los siete u ocho años venideros, el cambio es irreversible”

Dante Gariboglio, integrante de la Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé

Deshielo inusitado en la Antártida, récord de temperaturas en el planeta con olas de calor en Europa y, agudas sequías en Sudamérica, seguidas por períodos de torrenciales lluvias e inundaciones.Esos son los síntomas de lo que expresa el planeta y que los científicos ya advierten: El colapso climático ya comenzó y la “casa común” está en peligro.Así lo advirtió el Papa Francisco, en un documento publicado hace pocos días. “No tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge, se va desmoronando y quizás, acercándose a un punto de quiebre”, señaló Bergoglio.Mientras “los que saben” brindan datos y pruebas del calentamiento del planeta, inducido por la actividad humana; otros, se empeñan en negar su existencia y relativizar sus implicancias.Uno de ellos, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, quien considera que la agenda ambiental “parece un poco tirada de los pelos” y ya adelantó que el de Ambiente, es uno de los Ministerios que eliminaría.Además, sin ponerse colorado, Milei suele repetir que el calentamiento global es “otra de las mentiras del socialismo”.Sin embargo, no hace falta alejarse demasiado, para tener muestras del cambio climático.En menos de dos meses, el clima puso a prueba a los brasileños, ya que vivió en poco tiempo, dos fenómenos extremos.Por un lado, por la grave sequía que afecta al norte de Brasil con un duro golpe a la selva tropical. En el otro extremo, se registran fuertes lluvias que dejaron sin vivienda a miles de ciudadanos en el sur.Un fenómeno parecido al de Brasil, se registró en el vecino país de Uruguay.Las precipitaciones en el sur de Brasil, ya afectan a poblaciones argentinas con los desbordes de ríos y arroyos; como también, la liberación de las reservas en represas, como Yacyretá e Itaipú, que impactarán en el caudal del río Paraná durante las próximas semanas.Por estos días, las lluvias en el sur de Brasil, hicieron crecer el caudal del río Uruguay y se registró una importante inundación, que ya cuenta con 2.000 evacuados en territorio charrúa y una cantidad superior en la provincia de Entre Ríos.El planeta está diciendo algo y así lo demuestran los visibles desastres que provoca el cambio climático.Quizás, se debería atender lo que dice el papa Francisco, quien insiste en que, “a cada familia, le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos”.El tema fue debatido en el programa, de, expresó que “el cambio climático tiene un factor desencadenante que es el efecto invernadero. Los cambios pueden producirse por varias cuestiones, como erupciones volcánicas, los cambios de comportamiento del sol, pero se ha notado que post Revolución Industrial, ha habido un aumento progresivo de la temperatura media en el mundo y se busca cuál es la causa”.“El principal elemento que se puede vislumbrar es el dióxido de carbono y el metano en la atmósfera. Están presentes en la capa atmosférica y tienen la particularidad de que cuando los rayos del sol penetran en la tierra son refractados como energía calórica, deberían salir de la atmósfera. Si la tierra no tuviera esa capa tendría una temperatura media de -18ºC. La producción excesiva de dióxido de carbono aumenta esa capa y la temperatura aumenta, porque los rayos solares no pueden salir y quedan atrapados y vuelven a la tierra”, explicó.Esto “es a causa del sistema productivo mundial. Hay una excesiva liberación de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. Los combustibles fósiles son los que más producen dióxido de carbono. El metano se produce a través de la ganadería y otras producciones con gas. Eso es algo que no se puede negar, no es algo natural. Hay un aumento progresivo de la temperatura. Hoy estamos en un promedio de 1.15ºC de temperatura media más que a fines del siglo XIX. La proyección que hay es que a fin de este siglo que vivimos, estaremos por encima de los 2ºC más de temperatura media”.“Hay un compromiso que salió del Acuerdo de París de reducción de dióxido de carbono. Deberían tomarse medidas tendientes a que no supere el 1.05 por ciento. No se cumple en la totalidad. Para que no se dispare, para el 2030 deberíamos suprimir casi todas las emisiones de carbono y combustibles fósiles. Eso no va a pasar”, dijo.Comentó que “el 70 por ciento de la producción eléctrica en el mundo está en usinas térmicas generadoras de calor. Otro problema es el desmonte, la eliminación de los árboles en la tierra”.“El tema del cambio climático es como una cuestión que se piensa que no te va a pasar. Por ese lado viene la indiferencia. Debe haber sensibilización de estas cuestiones, hay que ponerlas en debate. Son medidas que deben tomarse urgente. Lo estamos viendo cada vez más y estamos en un punto de inflexión. Si no hacemos algo dentro de los siete u ocho años venideros, el cambio es irreversible, los daños serán muy altos”, consideró.Una de las situaciones a evaluar “son las formas de producción mundial, el derroche de recursos y energía. El 30 por ciento de los alimentos que se producen mundialmente van a parar al tacho de basura porque se desperdician. La obsolescencia programada hace que consumamos recursos vitales sin sentido. Hoy un aparato lo tenemos y mañana no sirve más. Cada lápiz o birome que se produce necesita energía”.Un informe de ONU “indica que para el 2050 habrá 23 millones de personas más en el mundo. A este ritmo de producción, necesitaríamos tres planetas para abastecer el consumo de esa población. Hay que racionalizar la producción, que sea económica, lo necesario. Hay que reducir las emisiones de los gases en la atmósfera. Hay que hacer un reemplazo de las energías. Hay que empezar a ver cómo indemnizamos a los países que sufren las consecuencias y no son los generadores”.“A la juventud le interesa el tema y se involucra. Cuando les hablás de cambio climático y cuidado del ambiente lo tienen muy claro. En el contacto con la naturaleza y el espacio se enganchan. La juventud es la gran esperanza que tiene la humanidad. Creo que más allá de las sanciones, hay que profundizar en la cuestión educativa. No me cabe en la cabeza lo que piensa el contaminante, el gerente de la empresa que manda a destruir el medio ambiente. ¿En qué piensa? ¿dónde va a ir a vivir?”, se preguntó.Sobre quién aporta al sostenimiento y conservación de la Isla Curupí, indicó: “hay 25 socios, la Cámara Empresaria y Hotelera de Paraná y algo el EMPATUR”.En tanto, Luis “Cosita” Romero, cuidadores de la Casa Común Paraná y presidente de “Ñangarecó Nderejhé”, manifestó: “En muchos lugares vi a gente que vive al lado del río y pasando el camión de basurero, alguna persona arroja la bolsa de residuos en la esquina de nuestro barrio. También, tenemos un gran problema que tiene que ver con nuestra educación”.“Nosotros como personas adultas no recibimos una sensibilización para entender cómo funciona un ecosistema y ahí falla la educación. Tenemos una deuda muy grande con los jóvenes, ya que les dejamos un planeta destruido, prácticamente en agonía, sobre el cambio territorial del cual dependemos que el clima sea favorable por muchas razones”, agregó.“Sabemos que hay ciclos que son secos y otros de lluvias. Me da vergüenza escuchar la opinión de un candidato a Presidente de la Nación, que habla con tanta facilidad de la entrega de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, hablar de privatizar los ríos, de que las empresas contaminen sin recibir ninguna sanción, nos parece irrespetuoso”, sostuvo.“En el río Mississippi de Estados Unidos, tuvieron que sacar todas las industrias sucias porque provocaban un costo muy alto en el tema de salud de los ciudadanos. Cuando los gobiernos comienzan a ver este problema, sacan esas industrias de los países desarrollados y las destinan a los países subdesarrollados porque los salarios son bajos y pueden tener mayor competitividad con otros mercados”, enfatizó.“También, hay otra cosa que tiene que ver con que vivimos en Sudamérica, el cual es el continente de los ríos y, por ese simple motivo, tenemos una cantidad de amenazas que tienen que ver con el recurso del agua”, argumentó.“Lo que sucede, es que el hombre intervino con su avaricia, sin tener ningún tipo de empacho, con la complicidad de los gobiernos, en un montón de cosas. Por ejemplo, la deforestación que desde el año ’90 venimos viendo la devastación de todo un territorio húmedo, en el cual vivimos”, reconoció.“Hoy miramos a nuestro país desde una mirada satelital y veremos que hay solamente una franja verde que corre sobre el valle aluvial del río Paraná, después los grandes montes desaparecieron. Eso es el gran problema que tenemos”, indicó.“Hace siete años que el río está por debajo de los niveles normales. Las represas acumularon mucha cantidad de agua y fueron largándola, a medida que los gobiernos como, por ejemplo, el de Bolsonaro, donde el gobierno argentino intervino para pedir a través de la cancillería la apertura de las compuertas”, contó.“Lo que no hay, es un acuerdo entre los países de la región para poner puntos en común relacionados a todos los temas que tienen que ver con la deforestación”, dijo.“Trabajamos e hicimos reclamos serios al Ministerio de Ganadería y Pesca de la Nación por la sobreexplotación pesquera en nuestro río. El mundo está debatiéndose por el acceso al alimento para los sectores más empobrecidos, y en nuestra provincia tenemos una devastación de recursos naturales en lo que refiere a la exportación”, añadió.“Cada vez, estamos llevando a una mayor pobreza a aquellos trabajadores del río que son pescadores tradicionales, que no están pescando para exportar, sino para vivir y no están haciendo una especulación sobre el comercio”, afirmó.“El gran problema es que el capitalismo se lleva puesto al gobierno, es decir, los gobiernos tienen que actualizarse de acuerdo a como avanza el capitalismo. Hay países muy rigurosos con las sanciones, pero al problema lo tenemos nosotros en Sudamérica porque todos los países fuimos tratados de la misma manera”, comentó.“Para mí, es una alegría que el río crezca ya que significa que es una señal de que algo está sucediendo y que hace siete años, eso no pasaba. Tener una creciente del río, valdrá para recuperar parte del recurso que perdimos a través de la sobreexplotación”, señaló.“Hay que tener una política ambiental de planificación hacia el futuro a corto, mediano y largo plazo. Ninguna ciudad en nuestro país hace tratamientos de sus afluentes, salvo algunos emprendimientos de barrios privados que deciden tomar algunas consideraciones sobre el tema”, finalizó.