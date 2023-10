Nevadas en primavera sorprendieron en Bariloche desde el fin de semana: fotos

En qué afecta la nieve de primavera en Bariloche

Vientos, lluvias, chaparrones persistentes y hasta ráfagas de vientos en Bariloche podían no ser noticia. Pero en esta primavera, la ciudad turística de Río Negro sumó una sorpresa: cayó nieve.La postal que se repite anualmente en invierno, se refleja a fines de octubre y se proyecta de cara al inicio de noviembre. Sí, Bariloche como tantos otros puntos del país, vive un tiempo de locos y la nevada continuará, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.En San Carlos de Bariloche, durante el fin de semana, hubo caídas de árboles y ramas, desprendimiento de techos y problemas con el suministro eléctrico. Y nieve, bastante nieve. Hasta el momento se acumularon más de 20 centímetros, según se informa, pero el blanco manto continuará creciendo, de acuerdo al pronóstico oficial.Este lunes, las temperaturas oscilan entre los -2 y los 7 grados. El cielo se mantiene cubierto y hay probabilidad de nevadas alternadas con lloviznas. Los vientos son moderados a leves desde el sudoeste.El ingreso de aire frío y húmedo en la región cordillerana provocó nevadas y también fuertes vientos en Neuquén y todo el norte de la Patagonia, según reportó diario Río Negro.Y aunque el viento dejará de ser un problema, el SMN advirtió que para este martes la temperatura descenderá un poco más: irá de -4 grados con 7 de máxima. Además, continuarán las lluvias y nevadas durante todo el día y el viento en menor medida, continuará soplando del sudeste. El pronóstico se repite para el miércoles, y recién el jueves mermará tanto la nieve como la lluvia.Si bien el clima afecta lo cotidiano de la ciudad, el consejo escolar no suspendió las clases para este lunes y, por el momento, tampoco lo hará para el resto de la semana.En tanto, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi comunicaron sobre el cierre de algunas sendas debido a dicha contingencia climática. El comunicado informó que es por "razones de seguridad".En esa sintonía, subrayaron que el alerta "prevé mucho viento y lluvia" e insistieron en que "queda bajo absoluta responsabilidad de los visitantes y prestadores no respetar las indicaciones".Una vez finalizado el alerta meteorológica se habilitan de forma automática las áreas y sendas.