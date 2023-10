Incendios afectaron más de 4.000 hectáreas en Mendoza

Se trata de los incendios que se registraron en las comunas de Luján de Cuyo, Las Heras y Ciudad, provocados por un severo viento Zonda que, en algunos momentos, llegó a tener ráfagas de 90 kilómetros por hora.Daniel Burrieza, director de Defensa Civil, detalló esta noche en rueda de prensa que en el incendio de la zona de La Crucecita, en Luján de Cuyo, que se desató anoche “hubo que evacuar 82 personas y hubo ocho complejos de cabañas afectados, además de siete casas con destrucción del 90 por ciento”.Además, explicó que la mayoría de las personas ahí alojadas eran turistas chilenos.En tanto, en el incendio la zona del Challao, Las Heras, que comenzó el sábado por la noche "hubo 90 personas que se autoevacuaron y cuatro casas que tuvieron afectaciones, una de ellas totales".El director de Defensa Civil agregó que, por los efectos del Zonda, que afectaron gran parte del territorio provincial, tuvieron "alrededor de 600 novedades" recibidas por organismo y mencionó que hubo gran cantidad de árboles, postes y tendidos eléctricos caídos especialmente en el Gran Mendoza."Hay varios lugares donde todavía no se ha podido restablecer el servicio eléctrico", explicó, y adelantó que va a demorar su restablecimiento en algunos lugares por los daños registrados.Por su parte, el director de Recursos Naturales Renovables de la provincia, Sebastián Melchor remarcó: "Venimos de tener una situación de extremo riesgo y la provincia ha logrado dar una respuesta efectiva en términos de que no contamos con pérdidas humanas".Adelantó que fueron afectadas "unas cuatro mil hectáreas y se están haciendo los cálculos en este momento” y agregó que también se está revisando el resto de los impactos, tanto para la flora y la fauna, y los riesgos posteriores.“Ahora se está en una guardia de cenizas activa, con patrullajes en la zona, y va quedar en la provincia mañana un avión y un helicóptero del servicio nacional”, dijo el funcionario.Por su parte, Diego Martí, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, destacó que se realizó un trabajo “en condiciones extremas con ráfagas que en algunos casos superaron los 90 kilómetros por hora y en un terreno de difícil acceso".“El incendio está en estado contenido" dijo y aclaró que "si bien está sin actividad, por una cuestión técnica lo damos por contenido y en unas 24 horas- si no tuviéramos ninguna novedad- estaríamos en condiciones de darlo por extinguido”.Martí destacó la dedicación de la gente de la provincia y la ayuda que brindó el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, como las otras provincias, para combatir los focos ígneos.Agregó que la reserva natural Divisadero Largo se vio afectada "de forma parcial" y en los próximos días se hará un relevamiento más minucioso.El intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, dijo a Canal 7 de Mendoza: “Armamos un centro en el polideportivo para poder tener a los evacuados. Son 82 personas en total. Hay miles de afectados a esta hora y estamos todavía haciendo relevamientos y tareas”.Además de Colonia Suiza, también fueron afectados las localidades de Cerro Los Cóndores, La Crucesita, Ruta 82 y La Unión.En tanto, en la zona de El Challao, donde el sábado se produjeron los primeros incendios, esta mañana sobrevolaron con drones para poder detectar nuevos focos ígneos, había informado mas temprano el gobierno mendocino.Al esfuerzo conjunto para combatir los incendios de bomberos, policía y Defensa Civil, se sumaron 23 refuerzos del Cuartel Central de Bomberos y de Incendios Forestales de la Provincia de San Juan, 68 brigadistas de la provincia de Córdoba y 42 brigadistas de Buenos AiresEl Gobierno de la provincia de Buenos Aires envió tres helicópteros hidrantes para que se sumen al operativo para sofocar los incendios.A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aportó una aeronave más para combatir los incendios en la provincia cuyana.De este modo, los tres medios aéreos operaron desde la pista ubicada en La Puntilla, al sur de la ciudad de Mendoza.El despliegue quedó conformado por dos aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde.Por otro lado, desde el Ministerio se informó que "se encuentra en el lugar la coordinadora de la regional Pampeana del SNMF, Florencia Tuñón, junto al personal, vehículos y equipos para la logística de los medios aéreos".