Primeros evacuados en Gualeguayhú: será clave lo que ocurra con el viento

En la tarde de este lunes se produjeron las primeras evacuaciones por la crecida del río Gualeguaychú: dos familias de la zona del Camino de la Costa que fueron llevadas a los Galpones del Puerto.Para las próximas horas se considera clave el comportamiento del viento, dado que si es intenso podría complicar la situación. Los de mayor riesgo son los habitantes de la zona del arroyo Munilla.Debido a la crecida del río Gualeguaychú, la Municipalidad puso en marcha el centro de evacuados en los Galpones del Puerto, en el mismo ya hay un total de nueve personas que debieron dejar sus casas.“Tenemos nueve personas evacuadas en los Galpones del Puerto, son integrantes de dos familias que viven en Camino de la Costa. Estamos preparados para realizar nuevas evacuaciones, porque si se mantiene la intensidad del viento el río seguirá creciendo”, explicó Cristian Magne coordinador del Comité de Prevención Local.Y continuó “también tenemos conocimiento de otras personas que se han autoevacuado. Es muy importante que llamen al 103 para quedar registrados en el sistema. Hemos acondicionado el Centro de Evacuados en los Galpones del Puerto y está preparado para recibir a más gente”.“Estamos expectantes, momento a momento, de que pueda cambiar la situación climatológica. Solicitamos a la sociedad que no circule por zonas inundables, a fin de mantener las calles libres para el caso de tener que socorrer a los vecinos que se encuentran más cercanos al río”, concluyó Magne.Desde la dirección de Salud Comunitaria solicitaron colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.Todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 horas.