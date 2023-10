Abuelas de Plaza de Mayo celebró 46 años: "Seguimos buscando nietos y nietas"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encabezó un acto por los 46 años de la fundación de esta organización de Derechos Humanos, en una jornada donde también pidió a Google que proteja "a los argentinos de la difusión de contenido negacionista que perpetúa el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias".



Abuelas de Plaza de Mayo conmemoraron este lunes 46 años de su fundación junto a artistas de la música y el humor para "celebrar los logros alcanzados y renovar las fuerzas para seguir buscando nietos y nietas que faltan", una fecha que coincidió además con el aniversario 40 de las elecciones que dieron en 1983 la victoria presidencial al radical Raúl Alfonsín y determinaron el regreso de la democracia.



Así lo indicaron en un comunicado, donde informaron también que el encuentro se llevó a cabo desde las 19 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Corrientes 960).



"Es preocupante ver cómo estas falsedades y distorsiones se difunden a través de plataformas como YouTube, perpetuando una narrativa que contradice abiertamente la realidad y el sufrimiento que vivimos como sociedad", señaló Carlotto en una carta que envió a Víctor Valle, director de Google Argentina, según publicó el diario Página/12.



En la nota, la titular de Abuelas también recordó que en países como Alemania se tomaron medidas para prohibir contenidos que niegan o minimizan el Holocausto, y llamó a aplicar reglas similares a quienes propagan el negacionismo del terrorismo de Estado en la Argentina.



Temprano este lunes Carlotto expresó "gran emoción" al cumplirse 40 años de las elecciones que permitieron el regreso a la democracia, un retorno que consideró "un triunfo y una alegría" ante "una lucha que no era tan fácil".



"Hoy es un día muy emocionante, una fecha importantísima. La vuelta de la democracia fue un triunfo y una alegría. La lucha no era tan fácil, pero hoy en día tengo una paz terrible y siempre sin rencores", refirió Carlotto en declaraciones a El Destape Radio, al conmemorarse hoy 40 años desde los comicios del 30 de octubre de 1983.



Carlotto recordó los "años de lucha" junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, y dijo que aprendieron "una de otra a hacer un camino que no nos imaginábamos que iba a ser eterno".



Estuvieron presentes en el encuentro el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina, Mercedes Marcó Del Pont; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de Telam, Bernarda Llorente; la senadora nacional por Chaco María Inés Pilatti, y la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, entre otros.



Luego del encuentro, Cristina Álvarez Rodríguez escribió en la red social X: "A 40 años de la vuelta de la democracia, y más que nunca, Estela y las Abuelas nos siguen marcando el camino en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Su lucha es la nuestra".



El aniversario 46° de Abuelas fue el domingo 22 de octubre, que también se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad y fueron las elecciones generales, motivo por el cual la organización impulsó la campaña #VotemosConIdentidad, que convocó a la sociedad a visibilizar la búsqueda "para encontrar a las nietas y nietos que faltan".



La titular de la institución, Estela de Carlotto, dijo que lanzaron la campaña "Votemos con identidad" convocando a la sociedad para que se sume a la iniciativa en este año en el que coinciden en el mismo día estos tres eventos importantes -además de su cumpleaños número 93- que lo pasara "con expectativas lógicas, esperanza y optimismo".



La campaña buscó visibilizar el "mensaje de búsqueda de los 300 hombres y mujeres que todavía viven con su identidad falseada por el terrorismo de Estado", en tanto "sus hijos e hijas, los bisnietos de las Abuelas, también ven su derecho a la identidad vulnerado" y es por ello que "la búsqueda de estas tres generaciones continúa", se explica desde la web oficial de Abuelas.