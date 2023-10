Trabaja con su familia en el campo y cómo vive en su "oficina a cielo abierto”

El trabajo en familia

. La visibilización de la mujer en el campo crece día a día y la historia de Micaela Alessandrini, es un ejemplo de ello, donde la pasión, la unión familiar y la trayectoria son pilares que caracterizan a este rol.Con sólo 26 años, Micaela es parte de una empresa familiar dedicada a la agricultura, que lleva adelante junto a su padre Marcelo, su madre Rosana y su hermano Diego en la localidad de Arias, al sudeste de la provincia de Córdoba. En unas 2.000 hectáreas, realizan labores de siembra, cosecha y pulverización.En 2020, cuando inició la pandemia en plena época de cosecha gruesa, la joven cordobesa decidió ser parte del día a día del campo y acompañar a su familia. “Realmente estando ahí uno es más consciente del esfuerzo y el sacrificio que lleva progresar en un rubro que no para de modernizarse y utilizar tecnología para lograr los mejores resultados. Trabajar en el campo nos da placer y libertad, es una oficina a cielo abierto”, explicó.A la hora de trabajar en familia, Micaela destacó que “una de las mayores ventajas es la confianza y la convicción de ´tirar todos para el mismo lado´. Esto no significa que no haya diferencia de opiniones, al contrario, si las hay, pero siempre tenemos como objetivo resolverlo con diálogo y perseverancia”.Su abuelo, Alberto “Cacho” Alessandrini, fue el precursor de la empresa familiar.Reflexionando sobre el rol femenino en el agro, afirmó que “la mujer siempre estuvo relacionada directa o indirectamente a los trabajos rurales. Sin ir más lejos, mi abuela tiene 92 años y en su juventud se levantaba a las 3am a hacer el tambo, y mi mamá siempre acompañó a mi padre en la toma de decisiones y en la parte administrativa de la empresa. En mi opinión, la diferencia radica en que hoy en día, gracias a las redes sociales, el trabajo rural femenino se encuentra más expuesto y viralizado”, y concluyó: “creo que más allá de ser hombre o mujer, en cualquier labor o profesión, lo primordial es que te guste lo que estás haciendo y la unión de la familia es el pilar fundamental para desarrollar cualquier actividad”. Fuente: (AgrofyNews)