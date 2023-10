Domingo sofocante en Paraná: la temperatura llegó a los 31.1º C a las 16 horas

Sociedad Domingo con máxima de 33º y probabilidad de tormentas aisladas en Paraná

Sectores del país con temperaturas mayores a 40 grados

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ayer en su reporte de la tarde, el domingo se mostraría cálido en Paraná durante las primeras horas de la mañana y hasta parte de la tarde.Más allá de que se estimaba una máxima de 33 grados,Para la tarde noche se espera que el tiempo comience a estar un poco más inestable, donde se anuncian algunas tormentas aisladas para horas de la noche. Eso llevaría a un marcado descenso de la temperatura, donde se espera que alcance los 25º C y haya vientos que circulen entre 13 y 22 kilómetros por hora en el sector este.A nivel nacional, la capital provincial estuvo muy alejada de los valores que se manejaron en Santiago del Estero, donde se llegó a los 40.5º C. Las Lomitas, en la provincia de Formosa, la temperatura llegó a los 40º C. Villa de María (39 grados), en Córdoba; Presidencia Roque Sáenz Peña (38.7º C), en Chaco; y Córdoba capital (36.9º C) fueron las ciudades más calurosas.