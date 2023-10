Video: difundieron enigmáticas imágenes tomadas desde el cerro de Victoria

El investigador de campo del fenómeno OVNI, Cheko Jaroslav, compartió, a través de su canal de YouTube, enigmáticas y desconcertantes imágenes nocturnas tomadas en el mítico "Cerro de la Matanza" de Victoria. Las mismas fueron captadas en video con cámaras de última tecnología, en el espectro infrarrojo y con panorámicas en 360 grados.Valiéndose de la observación en terreno y en base al empleo de potente equipamiento técnico, el investigador logró registrar en video el movimiento errante de figuras extrañas en las siete colinas, en un rango visual que -a simple vista- no podemos apreciar.Para quienes no conocen la historia del emblemático "Cerro de la Matanza", es un lugar que envuelve el misterio a las afueras de Victoria y cuyo nombre hace alusión al cruento exterminio de aborígenes minuanes y chanás perpetrado a mediados del siglo XVIII, a manos de los conquistadores españoles.Para lograr el material, grabado la noche del pasado 15 de octubre, Jaroslav -quien ha realizado investigaciones en Victoria en varias oportunidades- utiliza equipos de visión nocturna, que captan el espectro infrarrojo a distancia de forma autónoma, y en calidad full HD.Una de las capturas más impactantes que se lograron, muestra el paso de una entidad al lado de una persona que se encontraba sentada sobre la cerca de troncos del lugar, quien por su proximidad pudo percibirla, a punto tal que fue hasta donde estaba el investigador para preguntarle si había podido ver lo que había pasado a escasa distancia. Jaroslav no logró ver a qué se refería. Afortunadamente, el paso de dicha figura fue captado por el equipamiento.Sobre el material recolectado, el investigador señaló que “fueron cuatro horas de filmación con el equipo SAVID; que si lo multiplicamos por las cuatro cámaras, nos da un total de 16 horas a analizar, lo que en la práctica se multiplica aún más, puesto que en la mayoría de los casos el análisis se realiza cuadro por cuadro”.“El SAVID es el sistema autónomo de visualización infrarroja a distancia, que nos permite grabar en 360º, en formato FHD, durante 240 horas ininterrumpidas”, describe Jaroslav en su video, lo que permite “captar todo lo que pasa a nuestro alrededor, la mayoría de las veces fuera del alcance de nuestra vista”.Por último, el investigador puso en valor el trabajo que se realiza “in situ” para la recolección del valioso material: “La investigación del fenómeno debe ser en el campo. Allí es donde pasas las cosas”, sentenció.