Rindieron homenaje a Linares Cardozo con un show en Oro Verde

El folklore rindió homenaje este sábado por la noche a Linares Cardozo, el artista oriundo de La Paz que falleció hace 27 años en Paraná. En esta ocasión, hubo presentación de grupos de bailarines y oportunidad para artistas para rendir homenaje a la música litoraleña.Mariano Albornoz, oriundo de Nogoyá, manifestó: “Estamos por brindarle un homenaje a Linares Cardozo, quien es nuestro representante. Es un honor esta invitación que me dieron a mí para cantarle a todos los cantores populares de la provincia”.“Tengo 13 años y hace unos meses que estoy en esta travesura de la música. Me atrapó porque desde chiquito me crie con la cultura y la música de la provincia de Entre Ríos como son los Hermanos Cuestas, Juan Carlos Mondragón y todos los cantores”, agregó.Bernardita Gutiérrez, ya de 13 años, habló de su presencia en el edificio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en Oro Verde: “Me siento muy orgullosa de poder estar acá en un homenaje a una persona que fue tan importante como Linares Cardozo. Ya tuve la oportunidad de estar el año pasado”.Los integrantes del taller de Folklore de la institución académica también brindaron sus testimonios y reconocieron. Daniel Cislaghi tomó la palabra y expresó ante Elonce: “Acá estamos una parte del taller. Somos muchos más y hoy nos convocó este homenaje a un músico popular como es Linares Cardozo. No quisimos perderlo. Estamos acompañando”. Entre algunas de sus presentaciones, se encuentra la Chamarrita.