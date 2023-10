Viento Zonda produjo voladura del techo de una escuela y cortes de energía

En la tarde de este sábado, comenzó a sentirse la presencia del viento en el Gran Mendoza y se espera que se intensifique por la noche, informaron fuentes policiales y Defensa Civil.



En la localidad sureña de Malargüe el viento promedio fue de unos 90 kilómetros por hora y ocasionó la voladura del techo de la escuela albergue 8-705 Carapacho, del distrito Agua Escondida, con los alumnos en el interior, pero no se reportaron hasta el momento victimas por este hecho.



El director de Defensa Civil de Malargüe, Víctor Andrade, dijo esta tarde que "la situación está controlada y los estudiantes van a permanecer en el comedor del establecimiento que no sufrió daño, hasta que pare el viento".



Andrade manifestó que "las ráfagas en la zona son de unos 90 km/h por lo que es muy peligroso circular por las calles en este momento", además explicó que ya se alquiló transporte para trasladar a los alumnos a sus casas cuando sea oportuno".



Asimismo, personal de Defensa Civil de esa localidad indicó que trabajaban sobre sobre las distintas denuncias por voladuras de techos, caídas de árboles a causa del viento.



El viento comenzó a sentirse en el Gran Mendoza luego de mediodía con vientos de mediana intensidad en algunas localidades, como Potrerillos, Uspallata, Lujan de Cuyo, más temprano afectó a Malargüe y San Rafael.



Desde las 17 horas, con una temperatura de unos 30 grados, el viento se hizo sentir en las localidades de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén y sectores de la ciudad capital, sin que cause mayores inconvenientes hasta el momento.



En este contexto, las autoridades de la provincia, a través de Defensa Civil, dieron una serie de recomendaciones ante la llegada del viento zonda, tales como "evitar salir y cerrar las puertas y ventanas de la casa".



Y, aconsejaron procurar una buena hidratación en niños y adultos, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas, con el objetivo de mantener la seguridad de todos.



Por su parte, Contingencias Climáticas de Mendoza, en su pronóstico extendido indica para el resto de la jornada ascenso de temperatura, nevada en cordillera, zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte afectando los tres oasis cultivados, con una máxima de 30°C., en tanto el domingo se mantiene viento zonda de intensidad moderada a fuerte, con ráfagas de 60 a 80 Km/h.



En los últimos días, los distintos organismos anticiparon en sus pronósticos la llegada del fenómeno meteorológico para este fin de semana, y en algunas localidades, con alertas amarilla y naranja, con vientos promedios de 60 a 90 km/h y con una temperatura máxima de 30 grados.



El Zonda es un fuerte viento, caracterizado por su extrema sequedad y elevada temperatura, pertenece al grupo de los vientos que descienden desde la cresta de altas montañas al valle o el llano, los daños que provoca se deben a la sequedad atmosférica que genera, la brusca elevación de temperatura y los efectos destructivos de su fuerza.