Día Mundial del ACV: cómo reconocer los síntomas y cómo prevenirlo

Como todos los 29 de octubre, en todo el planeta, se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebral (ACV). Se instauró con la intención de informar a la comunidad acerca de esta grave patología que amenaza vidas y calidad de vida. Conocé todos los detalles. Día del ACV: ¿por qué se instauró, y desde cuándo? La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la que instauró esta fecha. Lo hizo para concientizar a la población mundial de la gravedad de esta enfermedad, que es posible prevenirla y, sobre todo, detectarla para poder actuar con velocidad.



Se celebra desde 2008. El ACV es una afección causada por la pérdida súbita de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el derrame de sangre (hemorrágico) dentro de la cabeza. Constituye la tercera causa de muerte y primera de discapacidad en adultos.



A nivel mundial esta patología representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos. Por año, 15 millones de personas sufren un ACV, de las cuales cinco millones mueren y un 30% queda con una discapacidad permanente.



En la Argentina, se estima que una persona sufre un ACV cada cuatro minutos y que mueren alrededor de 20 mil personas por año. Además, 9 de cada 10 veces deja alguna secuela en los que lo padecieron. ¿Cómo prevenir un ACV? -No fumar

-Controlar la presión arterial alta a través de dieta, el ejercicio y los medicamentos, si es necesario.

-Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día por lo menos tres veces a la semana.

-Mantener un peso saludable comiendo alimentos sanos, consumiendo porciones más pequeñas y participando en un programa de pérdida de peso si es necesario.

-Limitar la cantidad de alcohol que bebe. Esto significa no más de 1 trago al día para las mujeres y 2 tragos al día para los hombres.

-No consumir drogas

-Comer sano es bueno para el corazón y puede ayudarle a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.