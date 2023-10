Bar "El Tulipán", un icónico lugar de encuentro en Pueblo Brugo

En el corazón deentre la calidez de sus habitantes y la belleza de sus costas, se erige el icónicoEsta parada obligatoria para lugareños y visitantes no solo encarna la historia del lugar, sino que también guarda en sus paredes las memorias de Raúl Midesi, su dueño de 72 años, quien nos compartió la esencia de este rincón emblemático, en el marco de, el micro que se transmite por Elonce."Es un pueblo tranquilo con una costa hermosa", enfatiza Midesi, revelando la motivación que dio vida a este espacio. "El bar arrancó porque necesitaba trabajar, y pensé en un bar, algo que hacía falta en el pueblo. Además, a mí me gusta el juego de bochas, y fue por eso que le agregué una cancha", sumó con una sonrisa que refleja su pasión por este deporte.Con más de medio siglo de historia, El Tulipán se erige como un faro de atención y hospitalidad. Ubicado en la antigua morada de los dueños originales del pueblo, que anteriormente albergaba un almacén de ramos generales, el bar se convirtió en una extensión de la identidad local tras la adquisición por parte de Midesi.relató, subrayando la importancia de este punto de encuentro en la vida social del lugar.añadió con gratitud.Aparte de ser el anfitrión de este emblemático espacio, Raúl Midesi ha dejado su huella en el mundo del fútbol, fungiendo como director técnico. "Me gustan los chicos y el fútbol", expresó con cariño, destacando su conexión con la juventud y su pasión por este deporte.Las palabras de Midesi reflejan la alegría que irradia este rincón único. "Todos los que nos visitan se van contentos por la tranquilidad y la calidad de la gente. Tenemos la tradición de saludar a todo el mundo, algo que casi no se ve hoy en día", explicó.Para Midesi, este lugar representa mucho más que un negocio. Es su hogar, donde la amistad y el reconocimiento de la comunidad son su mayor tesoro.concluyó con emoción.