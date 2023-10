Anses anunció calendario de jubilaciones, pensiones y asignaciones de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados, asignaciones y prestaciones por desempleo.



Todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo ($ 87.460) recibirán la tercera cuota del refuerzo de $ 37.000, cuyo monto irá decreciendo para los haberes superiores, de manera tal que ningún beneficiario cobrará menos de $ 124.460.



En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, se pagarán en las siguientes fechas de acuerdo con el último dígito del documento:



-DNI terminados en 0: 9 de noviembre

- DNI terminados en 1: 10 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

- DNI terminados en 3: 14 de noviembre

- DNI terminados en 4: 15 de noviembre

- DNI terminados en 5: 16 de noviembre

- DNI terminados en 6: 17 de noviembre

- DNI terminados en 7: 21 de noviembre

- DNI terminados en 8: 22 de noviembre

- DNI terminados en 9: 23 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo - DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 27 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo - DNI terminados en 0: 9 de noviembre

- DNI terminados en 1: 10 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

- DNI terminados en 3: 14 de noviembre

- DNI terminados en 4: 15 de noviembre

- DNI terminados en 5: 16 de noviembre

- DNI terminados en 6: 17 de noviembre

- DNI terminados en 7: 21 de noviembre

- DNI terminados en 8: 22 de noviembre

- DNI terminados en 9: 23 de noviembre Asignación por Embarazo - DNI terminados en 0: 10 de noviembre

- DNI terminados en 1: 13 de noviembre

- DNI terminados en 2: 14 de noviembre

- DNI terminados en 3: 15 de noviembre

- DNI terminados en 4: 16 de noviembre

- DNI terminados en 5: 17 de noviembre

- DNI terminados en 6: 21 de noviembre

- DNI terminados en 7: 22 de noviembre

- DNI terminados en 8: 23 de noviembre

- DNI terminados en 9: 24 de noviembre Asignación por Prenatal y Maternidad -DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre

-DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre

-DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre

-DNI terminados en 6 y 7: 14 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 15 de noviembre Asignaciones Pago Único -Todas las terminaciones de documentos: 6 de noviembre al 12 de

diciembre Pensiones No Contributivas -DNI terminados en 0 y 1: 1 de noviembre

-DNI terminados en 2 y 3: 2 de noviembre

-DNI terminados en 4 y 5: 3 de noviembre

-DNI terminados en 6 y 7: 7 de noviembre

-DNI terminados en 8 y 9: 8 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas -Todas las terminaciones de documentos: 9 de noviembre al 12 de

diciembre Desempleo -DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre

-DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre