Julio López, la "guitarra entrerriana", rindió homenaje a la chamarrita

Bautizado como la “guitarra entrerriana” por Linares Cardozo, desde muy joven Julio López brilló con su instrumento en su ciudad natal, Santa Elena. A lo largo de su carrera musical, integró el grupo de los Hermanos Cuestas y Los Chamarriteros.Este viernes visitó el programa Buenas Noches, de, donde expresó que “tuve la suerte de ir a Autralia, a Nueva Zelanda, a llevar la chamarrita. Tocaba en todos lados. También toqué el Himno Nacional Argentino, porque ahí está lleno de argentinos. Se paraban 50 en cada lado que iba, cantaban y lloraban, porque se extraña mucho el país”.Sobre sus inicios, contó que “nosotros vivíamos en una chacra en Santa Elena, un poquito para afuera. Mi viejo tenía 20 chivos, yo los cuidaba, pero iba con la guitarra. Tenía ocho años”.Por otra parte, recordó que “Linares Cardozo me dijo: `Julio, yo soy admirador tuyo, sos la guitarra entrerriana`. A mí me dio vergüenza. Anduve bien con los Cuestas, recorrí el país. Después Néstor Cuestas armó Los Chamarriteros. Después me fui solo a tocar a Cosquín. Al Gaucho Bataraz y a mí nos eligieron para ir a Australia. Fuimos y allá empecé a tocar las chamarritas”.“Tengo dos oficios: soy guitarrista y cazador de leones africanos”, bromeó al ser consultado respecto a que si cuida sus manos para tocar la guitarra.Indicó que “elegí la chamarrita por el Festival de Santa Elena, me gusta más este género, pero toco malambo también”.