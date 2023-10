Creciente del río Uruguay: ya son más de 1.200 personas evacuadas en Concordia

Familias afectadas por la inundación

Cortes de tránsito

Cuidados preventivos

En Concordia, los equipos del Comité Operativo de Emergencia (COE) y Defensa Civil siguen trabajando en los barrios y zonas afectadas por la inundación.En este marco, el parte emitido en las primeras horas de la tarde por el Departamento de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indica que:Con este panorama, se continúa adelante con los operativos de asistencia, traslados y contención en las zonas inundables.Hasta el momento hay 296 familias desplazadas de las zonas inundables. De ellas, 215 fueron asistidas por Defensa Civil en sus traslados. 172 se ubicaron en casas particulares y 43 en los centros de evacuados que actualmente funcionan en el salón comunitario del barrio Carretera La Cruz, los salones anexos a la Clínica Municipal el Deportista (ex Polifuncional), Centro ex Bagley y el salón de usos múltiples de Villa Adela. En tanto que 81 familias se evacuaron por sus propios medios.Las familias alojadas en los centros municipales reciben asistencia permanente y acompañamiento de las diferentes áreas municipales.A fin de realizar los operativos de manera rápida, eficaz y segura, se solicita a las familias afectadas comunicarse al 103 para informar su intención de ser trasladados, ya sea hasta los centros de evacuados o a domicilios particulares, así como también para informar complicaciones o necesidades producidas por la situación hidrológica.A raíz de las tareas de asistencia y ordenamiento durante las mudanzas y evacuaciones, y considerando las arterias afectadas por la creciente, desde la Central de Tránsito y Transporte informaron que desde este jueves 26 se interrumpió la circulación vehicular en las siguientes calles:Pueblos Originarios (a la altura del Centro de Empleados de Comercio). Scattini (frente a la cancha del club Wanderer´s). Maciel (frente al Rotary Club). Carriego y Av. Pueblos Originarios. Fernando Mendoza y Batalla de Tucumán. Salta y Av. Castro. Salta y Néstor Kirchner. Maipú y Montevideo.Roque Sáenz Peña y Bolivia, intersección entre Carriego y Bolivia, intersección entre Catamarca y Bolivia, intersección entre Alberdi y Bolivia, intersección entre Maipú y Bolivia, intersección entre Buenos Aires y Moreno, intersección entre 1 de Mayo y Moreno, intersección entre Catamarca y Colón, intersección entre Corrientes y Moreno, intersección entre Salta y Nestor Kirchner, intersección entre Asunción y Nestor Kirchner, intersección entre Coldaroli y Nestor Kirchner, intersección entre Montevideo y Maipú.Desde la Secretaría de Salud, se puso a disposición el Servicio Integral Municipal de Emergencias - SIMES- para los diferentes centros de evacuados. De igual manera, el equipo del programa Extramuros de dicha repartición municipal realiza chequeos generales a las familias evacuadas y se pondrán a disposición las turneras de los CAPS más cercanos.Por último, se solicita a la parte de la ciudadanía que no se encuentra afectada de modo directo por la inundación, que en lo posible no circule ni se detenga en las proximidades de las zonas inundables, para no entorpecer los traslados. Fuente: Municipalidad de Concordia