Video de impresionante fenómeno climático en campo de San Luis: la explicación

Sociedad El INTA pronostica lluvias en el bimestre fundamentales para la cosecha 2024

¿Qué es un tornado?

Hoy en Granville, San Luis. pic.twitter.com/g2gEHGzrl3 — Nicolás RIOS CENTENO (@nicorioscenteno) October 26, 2023

En la localidad de Granville, en las cercanías de Fraga, en San Luis, captaron un particular fenómeno que se observó en el medio de un campo.Nicolás Ríos Centeno, responsable de producción agrícola de Ser Beef, contó que las imágenes fueron captadas por un transportista de la empresa.Guillermo Concha, responsable de la REM, explicó que la fuerza de estos conos es muy baja y ante la posibilidad de un obstáculo tienden a desarmarse, por eso es común que se produzcan en descampados.El SMN explica que el tornado es un violento remolino de aire que se genera en la base de una nube de tormenta, pudiendo o no tocar la superficie terrestre o el agua. Si llega a la superficie, puede causar daños de diferente magnitud. ¿Qué hace falta para formar un tornado? Es indispensable la formación de una nube de tormenta. Para eso se necesita que aire cálido y húmedo sea forzado a elevarse por un mecanismo de ascenso, como, por ejemplo, la presencia de un frente frío.Otros factores a tener en cuenta son la gran inestabilidad del aire y una fuerte cortante vertical del viento (es decir, cómo aumenta y/o gira el viento a medida que subimos en las capas de la atmósfera)."Aunque estos ingredientes parezcan demasiados, no bastan para la formación de un tornado. La diferencia está en que no sólo se necesita una cortante vertical que esté presente en los primeros seis a ocho kilómetros de altura, sino también que la misma esté acentuada en los niveles bajos de la atmósfera, específicamente en el primer kilómetro de altura. Cuando eso sucede, entonces ahí disponemos de las condiciones necesarias para generar un tornado", señala la información oficial. Fuente: (AgrofyNews)