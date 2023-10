Parques nacionales cierran ante el inicio del juicio contra guardaparques

??Conocé las restricciones en el acceso a los Parques Nacionales los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre: https://t.co/i3Cc2zYnGv@AmbienteNacion #ParquesNacionales pic.twitter.com/cvFC6ofves — Parques Nacionales (@ParquesOficial) October 25, 2023

Los accesos a más de 20 parques nacionales serán cerrados el jueves próximo en rechazo al juicio que se iniciará contra cuatro guardaparques que fueron procesados por la justicia de Río Negro en una causa iniciada por la muerte de dos niños en el complejo Lolen ocurrida a raíz de la caída de un árbol.Así lo indicó la Administración Nacional de Parques Nacionales al señalar que desde el lunes 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre los trabajadores de todos los parques "realizarán jornadas de apoyo a los guardaparques procesados" con charlas, reparto de panfletos y carteles para visibilizar el conflicto.A través de un comunicado de prensa, la Administración recordó que la muerte de los niños ocurrió 1 de enero de 2016 en el complejo Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanin, cuando fuertes vientos ocasionaron la caída de un árbol y remarcó que "los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables".Para visibilizar el apoyo y ratificar que "una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral", los trabajadores llevarán adelante distintas medidas de fuerzas que implican restricciones en el acceso a algunos parques el jueves 2 de noviembre, anunció la administración.El lunes, cuando se iniciará el juicio, los trabajadores de Parques Nacionales "visibilizarán el conflicto mediante charlas, panfletos y carteles" y desde ese día hasta el jueves "cerrarán sus puertas el Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco, y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones", añadió la APN.Y, precisó que el jueves se sumarán "con restricción total (los parques de) El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Chaco, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú".Ante ello, aconsejó a los visitantes que consulten las redes de cada Parque o se contacten con el mismo de manera telefónica para garantizar la visita y pidió "disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas medidas"."Solicitamos su comprensión dado que la perspectiva de responsabilizar a los guardaparques por las consecuencias de los fenómenos naturales pondría en riesgo la posibilidad de visitar las áreas protegidas", añadió el comunicado de la APN.El Sindicato de Guardaparques Nacionales (Sigunara) había expresado cuando se conocieron los procesamientos su "inquietud, profundo descontento y malestar por la sentencia".En un comunicado, el gremio dijo compartir "el inmenso dolor de los familiares (de las víctimas), nada se compara con la perdida de la vida de los niños, sin embargo entendemos que ello no es responsabilidad de los guardaparques".Sigunara advirtió que algunos "magistrados parecen desconocer el funcionamiento de los Parques Nacionales y la realización de actividades turísticas en zonas agrestes" y pidió que "no se debe olvidar que el cuerpo de guardaparques nacionales está para preservar las especies dentro de las áreas protegidas, y no para convertir a éstas en plazas con el afán de disminuir el riesgo potencial de un turista que sabe que se encuentra en un área donde puede sufrir inconvenientes fuera de lo común".