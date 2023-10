Perro arrastrado con una camioneta, estaba perdido y era buscado por sus dueños

Sociedad Ató a un perro a su camioneta y lo arrastró hasta matarlo

Moro, el galgo negro que este martes a la noche fue arrastrado atado a una camioneta varias cuadras por barrio Godoy, de la ciudad de Rosario, se había extraviado a principios de octubre. El perro era de una familia de Pérez que lo había rescatado tiempo atrás y estaba perdido. Cuando sus dueños vieron las crueles escenas se preguntaron si se trataba de su mascota ausente y lo pudieron comprobar cuando le enviaron fotos de la cara y el cuerpo del animal muerto tomadas por las personas que filmaron al hombre acusado de atarlo al rodado.Con la difusión del hecho, la familia de Pérez fue a retirarlo a calle Rivarola al 8000 donde los testigos observaron el episodio pero a pesar de que les dijeron que estaba tirado en el asfalto, nunca pudieron encontrar el galgo muerto.Leticia y su familia comenzaron a buscarlo desesperadamente con mensajes por redes sociales y pedidos a todos los conocidos para conocer su paradero desde el 2 de octubre, el día que salió y nunca mas volvió.“Lo buscamos por todos lados, nos mandaron publicaciones. Cuando ayer me mandaron el video no estábamos muy seguros pero después vimos unas señas muy particulares que nos permitieron identificarlo”, relató la mujer.En un zoom a la cara del perro detectaron que le faltaban unas piezas dentarias como a Moro y tenía el cuello rojo producto de una alergia por la que estaba medicado.Con todo, fueron desde Pérez a barrio Godoy de Rosario para retirarlo y poder enterrarlo pero al llegar a la zona nunca más lo encontraron a pesar de la ayuda de cartoneros para dar con los restos del animal.La mujer reflexionó sobre la conducta del hombre que lo arrastró en el rodado y dijo que no cree que vaya a cambiar a su edad. “Le preguntaría por qué disfruta de una cosa así y pediría que se castiguen estas cosas”.El hombre que arrastró al perro fue denunciado en Fiscalía y además tomó la investigación el procurador de Faltas del municipio.En ambos casos se trata de establecer si el perro estaba vivo o lo arrastró una vez muerto, como se defendió el acusado.Integrantes de la protectora Rosario desconfiaron de los dichos del conductor de la camioneta.“Es irrelevante si estaba muerto, es una excusa incomprobable e insostenible. Además, está subestimando la inteligencia de la gente”, dijo una de las manifestantes y añadió: “La ciudadanía no se va a quedar con los brazos cruzados, vamos a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias”. (Rosario 3)