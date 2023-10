Convocan a disfrazarse de Spiderman para batir récord mundial

Un influencer lanzó una convocatoria en redes sociales para asistir el próximo domingo, a las 17, frente al Obelisco disfrazados de Spider Man y establecer un récord mundial, superando a una iniciativa que se realizó en Malasia y que reunió a 685 personas.



La Spiderverse Argentina tendrá fines solidarios, ya que se pide a quienes vayan a asistir y sumarse a la iniciativa que colaboren llevando un alimento no perecedero, que luego serán donados a comedores comunitarios.



A través de su cuenta en Instagram, Uki Deane difundió la convocatoria para reunir "a la mayor cantidad de fanáticos disfrazados como Spider Man en el Obelisco" y de esa manera, superar el récord mundial de personas vestidas como el superhéroe "en un mismo lugar".



La "marca" la ostenta Malasia, con 685 personas con el atuendo del hombre araña, aunque con la particularidad de que, en esa ocasión, el encuentro se produjo frente a un cine, durante el estreno del último fin de la saga.



"Este próximo domingo 29 de octubre a las 17 horas, en el Obelisco, para personas de todas las edades", aclaró el influencer, quien resaltó que la iniciativa adoptó un fin solidario, solicitando que los "Spider Man argentinos" lleven una donación de alimentos no perecederos que serán destinados a comedores comunitarios.



"Estoy buscando romper el Récord Mundial de la juntada de Spider-Man's más grande del mundo", precisó Uki Deane, quien apuntó que "la idea es llegar a juntar más de 1.000 Spider-Man".



"Todos están invitados a venir! Puede ser hombres, mujeres, niños, todos invitados! Lo más importante es tener algo de Spider-Man! Podés improvisar una máscara y hasta pintarte la cara si querés!", escribió en las redes sociales.



Tras señalar que el encuentro "no se suspende por lluvia", el influencer manifestó que "la idea es aprovechar la movida y juntar alimentos no perecederos para un comedor. Entonces traigan lo que puedan".