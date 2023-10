Santa Fe confirmó cinco casos de dengue y piden a la población "estar alertas"

El Ministerio de Salud de Santa Fe recomendó a la población “estar alertas” y “no bajar los brazos”, con las acciones de prevención, ante el brote de dengue en otras jurisdicciones, y la confirmación de cinco casos positivos en la provincia, con antecedentes de viajes.



En conferencia de prensa, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, explicó que “estamos transitando una situación muy particular en el país e implica que hubo transmisión durante todo el año”.



Agregó que actualmente, en Santa Fe, “tenemos un corte de transmisión en septiembre, porque no hubo casos autóctonos, pero continuamos detectando casos de dengue en Formosa, Chaco y Misiones que siguen teniendo casos todo el año”.



En relación a los casos, la funcionaria confirmó que “se detectaron dos en Rosario, uno en Villa Minetti y otro en Recreo, todos con antecedentes de viaje a la provincia de Chaco”.



“Además, se suma un caso en la ciudad de Esperanza con antecedente de viaje a Colombia”, precisó Cudós, a la vez que señaló que “nunca dejamos de trabajar en el año porque la situación ameritó la prevención”.



E indicó: “Estamos alertando a la población para que no baje los brazos, normalmente intensificamos las campañas en enero o febrero pero ya estamos con casos, por lo que la situación es muy vulnerable”, enfatizó.



La directora de Epidemiología recordó además que “en el primer semestre tuvimos 131 mil casos en el país y 21 mil casos en la provincia, marcando un récord histórico porque fue el año de más casos desde el 2009”.



En tanto y sobre la llegada de la vacuna contra el dengue, Cudós dijo que “la vacuna no va a ser la solución; el primer punto es ese. No hay una indicación de a quién proporcionársela y a quién no”, subrayó.



“No se va a comprar, es decir, en el país no se va a distribuir gratuitamente. Por eso no podemos estar pensando que la vacuna nos va a prevenir el dengue para esta temporada 2023/2024”, finalizó.