Trabajó de cartonera para llegar a maestra: “La perseverancia es base del éxito”

Daiana Fuica pasó una infancia plagada de necesidades en Mendoza. Llora y sonríe con la misma facilidad y la satisfacción de haber alcanzado la meta aún en medio de numerosos obstáculos.. Nací y crecí en un jardín maternal público llamado ´Arco Iris’. Allí pasaba todo el día junto a mi hermano porque mi mamá trabajaba. Estábamos seguros, nos alimentaban, aprendíamos y compartíamos la jornada con otros niños. Más tarde mi mamá tuvo la idea de colaborar en la limpieza y la cocina y recuerdo que la forma de pago era una caja de comida”, repasó, para recordar que los fines de semana, aunque a veces se llevaban una vianda, había que hacer magia, ya que en su casaTanta vida volcó Daiana en ese centro educativo -casi su hogar- que una tarde, mientras estaba en su clase de apoyo escolar, recibió una charla sobre un plan piloto de gestión de residuos sólidos urbanos. La brindó un grupo de recicladores que trabajaba a escasos metros de allí y que, más tarde, se convertiría en una cooperativa de trabajo denominada “Los Triunfadores”.Lo cierto es que absorbió todas y cada una de las palabras y consejos para separar la basura en orgánica e inorgánica. Incluso, hasta se sintió atraída por ese mundo nuevo para ella, el del cuidado del planeta.Daiana, que nació el 11 de agosto de 1996,,sostuvo.Ella no lo sabía, pero, por esas paradojas de la vida, iniciaba allí el período más difícil y a la vez gratificante de su vida.Empezó a recibir un salario mínimo a fuerza de mucho sacrificio. “Si bien estábamos organizados en un equipo, todos debíamos cumplir con una diversidad de tareas, salir a buscar cartones y botellas a los centros comerciales, vender, separar, cargar los camiones.. Recuerdo cuando apareció en escena, casi como un milagro, la cinta transportadora, un antes y un después”, recordó.“Me faltaban horas del día entre la escuela, el trabajo y la ayuda en casa, pero el 23 de agosto de 2015 recibí el golpe más duro de mi vida cuando, afirmó.Con 19 años recién cumplidos se vio obligada a tomar las riendas del hogar. El escaso dinero que ingresaba a su casa quincenalmente lo destinaba a leche, pañales y garrafas.“Nunca pedí ni recibí ayuda del Estado y, menos que menos planes sociales. Salimos adelante como pudimos, pero”, aseguró aLa cooperativa de reciclaje Los Triunfadores fue su refugio y su lugar de trabajo desde los 13 hasta los 21 años. Y si bien hoy está alejada, porque, al fin, su vida laboral transcurre en un aula, asegura que,“Trabajábamos en un galpón y pasamos de ser un grupo que comenzó a los ´ponchazos’ a una verdadera cooperativa muy bien organizada y de la que siempre me sentí parte. Tanto, que cuando se estaba constituyendo pasamos días enteros pegando ladrillos y preparando mezcla para separar el galpón de la oficina”, dijo. Agregó que atravesaron numerosas facetas, siempre aprendiendo en el camino, recibiendo capacitaciones e incorporando indumentaria y elementos adecuados.El tiempo transcurría y, en el medio del proceso,. En dos oportunidades se inscribió en la Universidad de Cuyo, aunque sus obligaciones de “madre” la obligaron a abandonar. Más tarde, a través de una beca entre “Arco Iris” y la Universidad de Congreso, se anotó en Psicología, otra de sus pasiones y su cuenta pendiente. “Pero tampoco pude. A veces me ganaba la frustración”, confesó.“Seguía criando a mi hermanito y no podía. Tenía un rol importante en el galpón, sobre todo cuando logramos formalizarnos como cooperativa. Me encargaba de la logística, de las planillas, de los circuitos y de las capacitaciones en los barrios, aunque jamás me alejé completamente de aquella cinta transportadora que agilizó la tarea, nos dio más practicidad y terminó con nuestros dolores de espalda”, insistió.Lo cierto es que todo dio un giro una mañana cuando le hablaron de un establecimiento terciario donde se cursaba de noche. Se trataba del Instituto Superior de Formación Docente y Tecnicatura N° 9-030 “Del Bicentenario”, también en Godoy Cruz.“Cursaba en la UNCuyo con muchas dificultades y, sobre la marcha, me anoté para no perder el año.. Me presenté en el preuniversitario, rendí, aprobé y, la satisfacción del deber cumplido y la felicidad de haber llegado a la meta”, subrayó.El embarazo que transitó en el medio, lejos de desanimar el período estudiantil, resultó un envión, según definió., reflexiona.Embarazada de su segundo hijo, Daiana vive hoy una realidad diferente:“Tanto lo trabajé en el amplio sentido durante mi vida que hoy me sale naturalmente hablarles de nuestro planeta, de la trascendencia de las acciones cotidianas, de la imperiosa misión de limpiar, cuidar, proteger y construir”, enfatizó mientras agrega que en su casa es ley que todos los desechos se separan y que lo orgánico va destinado a un compost para sus plantas.Está convencida de que a los tiempos difíciles hay que ponerle el cuerpo y el alma, siempre y cuando, aclara, la vocación sea verdadera.“No reniego de nada y agradezco las enseñanzas que recibí a lo largo de mi vida. Lugares y personas que siempre aportaron algo importante”, señalóFinalmente, dejó un mensaje para jóvenes que, como ella, encuentran palos en el camino y desean progresar”.