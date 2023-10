Hay 221 familias evacuadas por la creciente del río Uruguay en Concordia

Autoevacuados

Cortes de Tránsito

Frentes de acción

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en su informe diario correspondiente al miércoles 25 de octubre, afirmó que: “las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 13,40 y 13,60 metros, respectivamente". Asimismo, informó que "el nivel del río aguas abajo de la represa continuará incrementándose moderadamente, sin superar los 14 metros en Concordia y los 14,20 metros en Salto”.A raíz de estos datos de CTM, y luego de la reunión del COE durante la jornada de ayer, las áreas involucradas llevaron un mensaje de tranquilidad a las familias que se encuentran por encima de los 14 metros, priorizando por el momento los traslados por debajo de este nivel.En este sentido, hasta el momento fueron 166 las familias evacuadas. De ellas, 126 se ubicaron en casas particulares y 40 en los centros de evacuados que actualmente funcionan en el Refugio Carretera La Cruz, Gimnasio Polifuncional (Clínica Municipal para el Deportista), galpón ex Bagley y salón de Villa Adela. A ello, se suman lugares disponibles en el Regimiento.Las familias alojadas en los centros municipales reciben asistencia permanente y acompañamiento de las diferentes áreas de gobierno, incluidos alimentos y atención sanitaria, de lunes a lunes.A fin de realizar los operativos de manera rápida, eficaz y segura, se solicita a las familias afectadas comunicarse al 103 para informar su intención de ser trasladados, ya sea hasta los centros de evacuados o a domicilios particulares, así como también para informar complicaciones o necesidades producidas por la situación hidrológica.Hasta el momento se han comunicado 55 familias autoevacuadas. Algunas de ellas se ubicaron por cuenta propia en los vagones del ferrocarril que se encuentran sobre Carriego. Ante esta situación, el Municipio colocó baños químicos en el lugar, se realizaron controles de salud y se está trabajando en la instalación de energía eléctrica.Desde el COE y Defensa Civil se solicitó a aquellas familias que decidieron autoevacuarse y no lo han informado a las autoridades competentes que puedan comunicarlo al 103 o, preferentemente, acercándose al Centro de Convenciones, a fin de llevar de manera actualizada el registro de todas las familias de las zonas afectadas.A raíz de las tareas de asistencia y ordenamiento durante las mudanzas y evacuaciones, y considerando las arterias afectadas por la creciente, desde la Central de Tránsito y Transporte informaron que este miércoles 25 se encuentran cortadas las siguientes intersecciones:-Roque Sáenz Peña y Bolivia. -Carriego y Bolivia. -Catamarca y Bolivia. -Alberdi y Bolivia. -Buenos Aires y Moreno. -1 de Mayo y Moreno. -Catamarca y Colón. -Corrientes y Moreno. -Salta y Néstor Kirchner. -Asunción y Néstor Kirchner. -Coldaroli y Néstor Kirchner. -Montevideo y MaipúSi bien todas las áreas del Municipio continúan con el desarrollo de sus políticas y actividades habituales, durante estos días se suman diferentes acciones en pos de colaborar con las familias afectadas.La Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque del Abasto (UDAAPA) está trabajando en la atención y reubicación de animales (de granja, gatos, perros y caballos) en diferentes espacios especialmente acondicionados para su cuidado, a partir de un trabajo desde los centros municipales y diversas ONG. Se solicita a la población que no abandone a sus mascotas o animales en las zonas afectadas en caso de evacuación y que, en su lugar, se comuniquen con Veterinaria Municipal al 345 5 081414Desde la Secretaría de Salud, se puso a disposición el Servicio Integral Municipal de Emergencias - SIMES- para los diferentes centros de evacuados. De igual manera, el equipo del programa Extramuros de dicha repartición municipal realiza chequeos generales a las familias evacuadas y se pondrán a disposición las turneras de los CAPS más cercanos.A través de la Secretaría de Obras Públicas se están realizando trabajos de albañilería, sanitarios y electricidad en los centros de evacuados, para que estén dadas las mejores condiciones para las familias. Además, se aportan camiones para las mudanzas y se está trabajando en la estación de bombeo de la Defensa Sur, que se encuentra en pleno funcionamiento a raíz de la crecida del arroyo Concordia.Asimismo, Electrotecnia lleva adelante el armado eléctrico en los diferentes centros de evacuados, al mismo tiempo que se está desconectando alumbrado de espacios verdes y dependencia municipal, asistiendo en los medidores comunitarios para brindar mayor seguridad a toda la zona afectada; y trabajando en el sistema de cámara de Videovigilancia 911.Por último, se solicita a la parte de la ciudadanía que no se encuentra afectada de modo directo por la inundación, que en lo posible no circule ni se detenga en las proximidades de las zonas inundables, para no entorpecer los traslados. De igual modo, que asuma con responsabilidad la circulación de información, dirigiéndose a las comunicaciones oficiales para interiorizarse sobre el accionar municipal en el manejo de la situación y colaborar en forma adecuada. (APF)