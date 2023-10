Video: la desolación en los barrios afectados por la inundación en Concordia

Sociedad Evacuaron a más de 200 familias en Concordia por la creciente del río Uruguay

Previsiones

Calles que se convirtieron en ríos y plazas cubiertas por. Son los más afectados por la creciente del río Uruguay en la ciudad de Concordia y las imágenes en esta nota, dan cuenta de la descripción.Mientras siguen las tareas de evacuación de las familias, cuyas viviendas fueron alcanzadas por el agua, los mencionados barrios,El ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande, llevó tranquilidad con respecto a los niveles que tendrá esta semana el río Uruguay en el puerto de Concordia, y estimó que no superaría los 14 metros.El funcionario también dijo que están atentos a las situaciones meteorológicas en el sur de Brasil, debido a las lluvias que se darán entre viernes y sábado. Al respecto, señaló que esto impactaría la semana próxima en la zona.“Según previsiones meteorológicas, el viernes y sábado van a haber lluvias cuantiosas en el sur de Brasil, pero esas precipitaciones van a afectar esta zona la próxima semana”, explicó y agregó que en cambio, “durante esta semana, la tasa de subida de río, va a ser más lenta de lo que se preveía”, afirmó.“Se espera que hasta el jueves a las 7, el río no supere los 13.20 metros. En los próximos días, puede seguir subiendo, pero a un ritmo menor al previsto y esta semana, no se alcanzaría la cota de 14 metros”, adelantó ael jefe del Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande.En cuanto a los pronósticos de lluvias, Collazos reveló que “los caudales que estamos observando río arriba son muy importantes, con lo cual estamos hablando de una lluvia que cae sobre mojado. Entonces, la semana que viene el panorama podría ser distinto, pero yo creo que en el momento actual se puede llevar esa tranquilidad de que no se va a superar los 14 metros durante esta semana”, reiteró.