Evacuaron a más de 200 familias en Concordia por la creciente del río Uruguay

Video: Cómo avanza la creciente del Río Uruguay sobre la zona de la costa de Concordia

La Municipalidad de Concordia, el Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y el COE (Comité Operativo de Emergencia) colaboraron en el traslado de 160 familias, cifra actualizada este martes pasadas las 22.Según se indicó oficialmente, 40 familias, fueron derivadas a los centros de evacuados habilitados por el municipio y 120 se alojaron en domicilios particulares. Además, 55 familias se retiraron de los barrios ribereños por sus propios medios.La suma permite concluir que, hasta este martes, 215 familias se vieron afectadas por la nueva creciente del río.Los lugares que funcionan como centros de evacuados son cuatro: el Refugio de Emergencia del barrio Carretera La Cruz, el centro Ex Bagley, los salones anexos a la Clínica Municipal del Deportista (ex Polifuncional) y el Refugio de Villa Adela.En este sentido, desde Defensa Civil recuerdan que está disponible el teléfono gratuito 103 para planificar evacuaciones con la debida anticipación y que las familias sean asistidas en este proceso de desplazamiento de las zonas inundables.En la tarde de este martes se dispuso también reforzar los operativos conjuntos que realizan la Policía de Entre Ríos, la Guardia Urbana Municipal, la Central de Tránsito y Transporte y Prefectura Naval Argentina, recomendando a las personas que no residan en la zona inundable y no tengan ninguna función que cumplir en este sector que se abstengan de concurrir a estos barrios. Fuente: (Prensa Municipalidad de Concordia)