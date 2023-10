Hay quejas y demoras por un trámite que aplicó Brasil en un cruce clave

Video de Sergio Martyn ? y cuando llueve la cosa se complica más en la Aduana brasilera del Tancredo Neves pic.twitter.com/pGuPkrTBmI — Sergio Martyn (@sergiomartyn) October 24, 2023

De manera sorpresiva, Brasil empezó a realizar controles migratorios en el puente Tancredo Neves que antes consideraba innecesarios y contraproducentes para el intercambio comercial y turístico.Pero desde el sábado pasado, una nueva norma del Departamento de Migración que depende de la Policía Federal brasileña dispuso que cada argentino o extranjero que llega desde Puerto Iguazú por el puente debe realizar los trámites migratorios de ingreso.Se trata de un proceso relativamente rápido en el que se llena un formulario y se recibe el sellado por parte de Migraciones o bien se rubrica el pasaporte. Pero ante la falta de personal, combinado con el importante flujo de viajeros, se generan demoras de hasta tres horas.Ahora para realizar el trámite de Migraciones, los turistas que llegan en ómnibus o automóvil deben estacionar en la playa en la cabecera brasileña y dirigirse hasta la oficina para realizar la diligencia. Hasta la semana pasada si un argentino o un extranjero ingresaba por menos de 24 horas pasaba libremente.El sábado, la Policía Federal brasileña emitió un comunicado en el que informa: “Las largas colas que se formaron en el puesto Migratorio del puente Tancredo Neves, en la Frontera con la Argentina, se debe a la estandarización de los procedimientos de inspección y migración en cumplimiento de las normas legales vigentes en el país”.También, se destacó: “La presentación del viajero ante la autoridad migratoria es obligatoria. Esta obligación incluso es similar en la mayoría de los países que incluyen controles migratorios en sus fronteras, como la propia Argentina, por ejemplo”.De esa manera, y con lenguaje sutil, los brasileños están diciendo: “estamos haciendo lo mismo que ustedes”.La medida sorprendió porque Brasil siempre fue contrario a ese tipo de controles en la frontera con la Argentina. A tal punto que las cabeceras del puente internacional Tancredo Neves –el segundo paso fronterizo de nuestro país después del aeropuerto de Ezeiza–, funcionan tanto de día como de noche.Del lado argentino, siempre inclinado a privilegiar el control, la cabecera se convirtió en un enorme complejo donde trabajan cientos de personas entre Migraciones, Aduana, Gendarmería y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otros organismos. Un área que no para de crecer, en la búsqueda de una agilidad que nunca termina de lograrse.Mientras que del lado brasileño ni siquiera hay barreras para traspasar el control e históricamente fue un ingreso liberado en los hechos, donde nadie hace preguntas y nadie revisa baúles o detiene automóviles. Igual que lo que sucede en muchos países de Europa, donde el viajero casi ni advierte que salió de un país para ingresar en otro.

Con el dólar blue a más de 1000 pesos y una brecha cambiaria que ante la incertidumbre electoral llegó a un récord de casi 200 por ciento, el atractivo por venir a comprar a la Argentina genera filas cada vez más largas y protestas de los brasileños cada vez más airadas que no entienden por qué nuestro país obstaculiza la rueda a consumidores ávidos en gastar su moneda dura.Como en la famosa telenovela de O’Globo, Puerto Iguazú tiene su propia Avenida Brasil que tras importantes obras de remodelación se convirtió en una calle paseo donde los “verdeamarelhos” coparon todo, con comercios instalados a la medida del consumidor brasileño.Por eso algunos ven estas medidas migratorias como una suerte de represalia contra la Argentina por sus controles que lentifican el tránsito vecinal fronterizo y le complican la vida a mucha gente.En Puerto Iguazú los que trabajan con los turistas se quejan por las nuevas demoras que se agregan a las que ya se producen –y son una constante– en el Puente Internacional Tancredo Neves.“Esta medida afecta directamente al turismo, primero porque el brasileño no necesita hacer el trámite, este es únicamente para el extranjero que quiera salir o ingresar en la frontera entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú”, explicó al diario Primera Edición Rodrigo Blanco, de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú.“El turismo argentino va a tener muchísimos problemas, hay muy pocas personas habilitadas para realizar el trámite en Migraciones de ese país. Creo que están trabajando dos o tres agentes y absolutamente todos los extranjeros deben hacerlo”, advirtió.Por su parte, Fredy Ríos, vocero de los taxistas que trabajan en el puente Tancredo Neves, indicó: “La exigencia es solamente para los argentinos y extranjeros, pero no para los brasileños”.“Los brasileños van y vienen sin problemas, los únicos que tenemos que hacer Migraciones obligatoriamente son los argentinos, y ahora también los paraguayos”, explicó Ríos aSin embargo, aventuró que esta norma no va a durar mucho. “Creo que en pocos días más va a volver al sistema anterior, más ágil”, vaticinó.