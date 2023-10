Hubo 50 denuncias por el robo de cuentas de WhatsApp en las últimas semanas

En las últimas dos semanas, se registraron un total de 50 denuncias relacionadas con el robo de cuentas de WhatsApp. Esta modalidad de estafa generó una inquietud en la comunidad, por lo que consultado a la División de Delitos Económicos para saber cómo actuar en casos de este tipo de estafa.En este sentido la jefa de la División de Delitos Económicos, Eliana Galarza, compartió: "Lamentablemente, en estos últimos 15 días, hemos tenido una estadística alarmante en relación a las denuncias recibidas por personas que han sido víctimas del robo de sus cuentas de WhatsApp”.Galarza también aclaró que, aunque no se produce un perjuicio económico directo para las víctimas, el propósito de esta acción es atacar a los contactos de la persona cuya cuenta fue comprometida.En el caso de sufrir el robo de la cuenta de WhatsApp, Galarza, indicó a: "Si nos roban la cuenta y esta comienza a operar automáticamente, significa que la víctima no tenía activada la verificación de dos pasos. El objetivo del estafador, una vez que nuestra cuenta está en manos de otra persona, es obtener dinero, haciéndose pasar por nosotros”.La primera medida que se debe tomar es reportar la situación a través de un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp. En un plazo de 24 horas, el soporte bloqueará la cuenta que se encuentra en manos del estafador.Además, Galarza advirtió a aquellos que reciban mensajes solicitando transferencias de dinero: "Si recibimos un mensaje de texto de un amigo o familiar que pide una transferencia inmediata con alguna excusa, siempre debemos tener dudas, ya que esta modalidad de estafa está latente".Es importante destacar que, aunque seamos víctimas del robo de la cuenta de WhatsApp, nuestra línea telefónica no se verá afectada y continuará funcionando con normalidad. Muchas víctimas, posteriormente al robo, adquieren un nuevo número telefónico sin reportar el incidente y bloquear la cuenta de WhatsApp, lo cual es un error significativo.Ante esta situación, los afectados pueden comunicarse al número 4209997 o, en caso de emergencia, tienen la opción de contactar directamente al 911.