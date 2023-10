Argentina aumentó la emisión de gases en 2020 por los incendios forestales

Los incendios forestales fueron los responsables del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Argentina en 2020, según un adelanto del último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero que presentó la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.



Al conmemorarse el Día Mundial contra el Cambio Climático, durante un evento organizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires, la secretaría, a cargo de Cecilia Nicolini, mostró los datos preliminares del informe que se difundirá a fin de año, en el que se alertó que los incendios y la consiguiente deforestación de los bosques nativos fueron las principales causas del aumento de emisiones.



"El inventario recoge los años anteriores por eso hay información hasta el 2020. Si bien durante la pandemia disminuyeron los GEI por la baja del uso de transporte, hubo un rebote principalmente por los incendios", explicó a Télam Nicolini y comentó que "antes el 50% de las emisiones provenía del sector energético pero ahora se equiparó con el uso del suelo".



Las emisiones de 2020 fueron de 376 MTCO2e y se explicaron en un 45% por la energía; un 45% por la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; un 5% por procesos industriales y uso de productos, y un 5% por residuos.



"La crisis climática hace que los eventos extremos naturales se exacerben. Los incendios tienen un componente por la sequía que se atraviesa hace varios años, pero también el 95% de los incendios son intencionados, hay gente especulando con el cambio en el uso del suelo por interés inmobiliarios o agrícolas", aseguró Nicolini y pidió mayor intervención del Poder Judicial para sancionar estos delitos.



Eluney Deliens, coordinadora del Informe Bienal de Actualización (IBA) en la Coordinación de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático, aclaró que "había una tendencia a la baja en 2019, pero en 2020 vimos un pico de emisiones por la pérdida de bosque nativo por los incendios que ocurrieron".



"Hubo un balance entre los dos sectores predominantes, cuando siempre el más preponderante en el tema de emisiones fue la energía", indicó.



Si se separa por subsector, las emisiones se explicaron por la ganadería en un 20,88%;



cambio de usos de suelos y silvicultura 19,48%; transporte 10,59%; generación de electricidad 9,95%; combustibles industriales 6,82% y combustibles residenciales 6,41%, entre los principales.



El encuentro en la sede del BID sirvió para que distintos sectores empresariales, sindicales, organizaciones ambientalistas y el Estado compartieran y debatieran políticas para la acción climática del país.



"Nueve de cada diez personas están convencidas de que el cambio climático está sucediendo, cuando años anteriores no daba así. Asimismo, seis de diez piensan que el cambio climático se da por causas humanas", sostuvo Débora Guerra, coordinadora de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE), según un sondeo de percepción que realizó su área.



"Es un tema de agenda, está en boca de muchos, es importante trabajar en la percepción de la sociedad argentina sobre estos problemas", aseguró Guerra y agregó que "el 86% piensa que se requieren medidas urgentes".



"Solo el 10% de las personas reconoce que hace acciones que contribuyen a combatir la crisis climática, y se trata de reciclaje, consumo responsable o activismo medioambiental. Hay mucho por hacer", afirmó la coordinadora.



Por otra parte, Nicolini manifestó que espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (Cop 28), que se desarrollará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai (Emiratos Árabes) "nos de una sorpresa y podamos avanzar en temas fundamentales, como el financiamiento, que es un reclamo que Argentina viene impulsando".



"Necesitamos una modificación de la arquitectura financiera global en donde la cuestión climática sea un eje para ayudar a los países en desarrollo, que no tengamos que elegir entre desarrollarnos o cuidar el ambiente", afirmó.



La secretaria de Cambio Climático resaltó que "para la carbono neutralidad para 2050 necesitamos más fondos" y recordó que por la sequía Argentina perdió 3 puntos del PBI.



"La política climática tiene que tener oportunidades de desarrollo económico y de creación de empleos", sostuvo.



Por último, la funcionaria expresó que las elecciones presidenciales del domingo pasado mostraron que "la política está triunfando sobre el negacionismo del cambio climático", en alusión al resultado electoral que consagró a Sergio Massa como el candidato más votado y que enfrentará a Javier Milei en un balotaje.



"Massa dijo que la política climática es una política de Estado y tiene que atravesar todos los sectores. Argentina tiene la oportunidad de ser protagonista en la transición energética. El otro candidato no sólo no propone nada, sino que quiere destruir lo que ya está e impulsa salir del Acuerdo de París", concluyó Nicolini.