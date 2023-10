Más de 80 familias evacuadas en Concordia: video de la creciente desde un drone

Evacuados

A raíz de la creciente del río Uruguay, múltiples instalaciones que se encuentran en la zona de la Costanera, ya se encuentran cubiertas por el agua, como la Cancha de Libertad, la Colonia de Vacaciones del Centro de Empleados de Comercio, el Club Comunicaciones y las nuevas instalaciones del Club Santa María de Oro.Además, se realizan evacuaciones en los alrededores de la mencionada zona.Sin contar calles Carriego y Mitre, el resto de los accesos a la Costanera de Concordia por esa zona se encuentran cortados debido al avance del agua. Asimismo, ya se encuentra afectado el camino que va entre la cancha del Club Libertad y el Concordia Tenis Club, al igual que calle Buenos Aires, Roque Saenz Peña y similares, ya que el agua cubrió gran parte de la Avda. Pueblos Originarios, indicóBomberos Voluntarios y el COE colaboraron en la evacuación de 82 familias. “La mayoría se trasladó a domicilios particulares. 12 familias fueron alojadas en el centro de evacuados denominado Ex Bagley y 10 familias en los salones anexos a la Clínica del Deportista (ex Polifuncional)”, detalló el comunicado.“No queremos generar alarma innecesariamente, pero ya con estos valores que difunde CTM la gente puede ir previendo con tiempo como proceder”, indicó al respecto el director municipal de Gestión de Riesgo, Mauricio Alegre.“Le pedimos a las familias que llamen con tiempo al 103 para que podamos asistirlas en los traslados y disponer de lugar en los espacios que, de ser necesario, iremos habilitando como centros de evacuados”, agregó.Amadeo Cresto, secretario de Desarrollo Social, comentó que “estamos en alerta y ocupándonos de todos los frentes de trabajo, ordenadamente y en equipo”, remarcó.“Para el transcurso de la semana: El nivel del río aguas abajo de la Represa continuará incrementándose, pudiendo alcanzar los 14,50 metros en Concordia y los 14,70 metros en Salto”, dice un fragmento del parte emitido por la Junta Municipal de Defensa Civil y el Comité Operativo de Emergencia (COE).Defensa Civil y el COE continúan con las recorridas y operativos conjuntos en las zonas inundables, colaborando en el traslado preventivo de vecinos que podrían verse afectados ante la sostenida tendencia creciente del río.Los vecinos del Barrio Puerto y Nebel piden que la gente no se acerque a pasear en auto y a tomar mates a la zona, porque se están evacuando a las familias y necesitan salir con sus pertenencias, por lo que la circulación se dificulta, en la zona de la avenida Costanera y alrededores.“Los vecinos pedimos que las personas no vengan, porque es una situación de Riesco y estamos sacando las cosas de nuestras viviendas. Les pedimos que no vengan porque tenemos que circular”, resaltó Osvaldo, un vecino de barrio Nebel y agregó que “las personas evacuadas tienen que llevarse a sus mascotas, pedimos que no abandonen a los perritos”, solicitó.

“En el barrio necesitamos agua potable, porque reventaron las cloacas y el agua corriente no es bebible”, dijo el vecino y agregó que muchos vecinos se quedan en el barrio “para cuidar sus pertenencias”, sostuvo.Los vecinos aún están en el barrio, compartirán esta noche, una olla popular porque según indicaron, “muchos nos tenemos que quedar porque tenemos nuestro trabajo en la casa, por ejemplo, en mi caso, soy carpintero y tengo todas las herramientas en mi casa”, dijo Osvaldo mientras se veían pasar camiones que mudaban a los vecinos y otras personas, llevando sus cosas al hombro.