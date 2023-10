El MIT de EE.UU distinguió a fundador de empresa entrerriana por su desarrollo

Empresa radicada en Oro Verde

Tres argentinas y tres argentinos de diferentes disciplinas fueron seleccionados por la prestigiosa publicación MIT Technology Review en español, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), dentro del listado de los "Innovadores Menores de 35 años Latinoamérica 2023".Entre los "Innovadores Menores de 35 años Latinoamérica 2023", se encuentra el bioingeniero egresado en la FIUNER de Oro Verde, Alejandro Bisi (33).Fue destacado en al categoría "Pioneros" por sus desarrollos tecnológicos que permitieron dar mayor independencia a personas con discapacidad motora a través de bipedestadores motorizadosAdemás, destacaron los desarrollos de otros cinco argentinos: María Cristina Soraires (33) , María Paz Álvarez (28) y Ricky Cassini (28), en la categoría Inventores; Daniela Teplitzki (25), en el rubro Visionarios; y Marcos Bruno (28), en la cateogría Pioneros.En la categoría “Pioneros”, que distingue a quienes detectan un problema y buscan cómo resolverlo, fue reconocido Alejandro Bisi (33) por sus desarrollos tecnológicos que permitieron dar mayor independencia a personas con discapacidad motora a través de bipedestadores motorizados, dispositivos que permiten conseguir la posición vertical.La empresa entrerriana, dispone de una planta en Argentina (radicada en Oro Verde) que produce bipedestadores para la infancia, la adolescencia y la edad adulta, con y sin motor. También ha creado bipedestadores que se pueden transformar en cama y kits para motorizar sillas de ruedas. Actualmente comercializa sus productos en Argentina y está en proceso de homologarlos en México y Estados Unidos.El bioingeniero Alejandro Bisi (33), hijo de la escuela pública técnica y recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) es CEO de la empresa argentina Givemove, que surgió como parte de su proyecto final de carrera con el propósito de ayudar a Facundo, el hijo de una de las profesoras de Bisi, quien padece atrofia muscular."El primer prototipo era muy parecido pero estático, y tenía el problema que a Facu no le gustaba estar quieto todos los días sin entender por qué tenía que usarlo. En aquel momento, se habían popularizado los autos a control accionados con pedal, y fabriqué un autito para él manejado con joystick con la mano", contó Bisi a Télam."Fue una herramienta increíble para que él pueda empezar a desplazarse solo. Fue así que combiné las dos cosas y nació el bipedestador motorizado para Facu, quien empezó a moverse por toda la casa erguido a la par de su hermanita", señaló.El dispositivo, que tiene sujeción en rodilla, tobillo, cadera y pecho "permite una correcta alineación erguida de la persona cuando sus propios medios se lo impiden", explicó el bioingeniero, que destacó la importancia de que personas con esta condición o patologías similares puedan estar paradas."Tiene muchos beneficios a nivel sistémico, como mejorar la irrigación de la sangre, impide la atrofia de los músculos y la descalcificación de la estructura ósea, mejora la respiración, la deglución, y también a nivel psicológico ayuda mucho a verse en igualdad de condiciones al verse a la misma altura", detalló. "Es algo nuevo y que no existe en otros lugares, enfocado en un nicho de marcado donde nadie hace foco".En este sentido, también sostuvo que "es importante estimular a los niños que no pueden pararse por sus propios medios, porque si no se logra ese hábito es muy difícil de adolescente o adulto lograrlo, ya que en ese estadio, las retracciones musculares y la escoliosis son problemas muy complejos y difíciles de recuperar".El bipedestador, que según la patología de cada usuario puede controlarse con un joystick por la misma persona que lo utiliza o a través de un asistente, se carga "como una computadora" y es de fabricación argentina, a excepción del motor, que se importa de China.La empresa se encuentra ubicada en la ciudad entrerriana de Oro Verde y actualmente, comercializa sus productos en Argentina y está en proceso de homologarlos en México y Estados Unidos.En relación al reconocimiento internacional recibido, el CEO aseguró que para él "es renovar energías", y sostuvo que "siempre tenemos que encontrar algo por lo cual lo económico pase a segundo plano, algo que te apasione y te saque de momentos difíciles"."El equipo que fabricamos es cubierto en un 100% por obras sociales, y representa un 50% de lo que vale una silla de ruedas motorizada importada. No solo enfocamos en niños, sino también en adultos con diversas patologías. Hemos marcado un camino y lo que buscamos es promover la movilidad de personas con discapacidades motoras de manera autónoma e independiente", concluyó.