Murió Ricardo Iorio: la polémica de cuando lo bajaron del festejo por la Copa

Cambio de planes

Versiones

Polémica

La DAIA impidió la actuación de Ricardo Iorio

El músico denunció censura y publicó su versión del himno

La muerte de Ricardo Iorio genera conmoción en la escena del rock en la Argentina. Figura fundamental del heavy metal en el país y fundador de bandas emblemáticas como V8, Hermética y Almafuerte, el cantante falleció a los 61 años tras descompensarse en su casa de Sierra de la Ventana.La presentación de la Scaloneta contra Bolivia de septiembre de 2021 en el Monumental fue la primera como local tras la tan ansiada consagración.En ese momento aún había restricciones por la pandemia de Covid. La AFA logró el aval del Gobierno Nacional para permitir un aforo reducido en el estadio de River y, a la vez, organizó una fiesta con varios artistas, entre los que sorprendió el nombre de Ricardo Iorio, el líder de Almafuerte, un hombre ajeno a los espectáculos deportivos y con aceptación diversa en el público por sus fuertes declaraciones a la prensa.Sin información oficial desde la sede de la calle Viamonte, la versión de que Iorio era el encargado de cantar el Himno Nacional Argentino surgió en las redes sociales, más precisamente en Twitter, donde un periodista escribió que "el intérprete en la noche del Monumental será el señor Ricardo Iorio".Rápidamente, Iorio se hizo TT (trending topic) y las opiniones de los usuarios -a favor y en contra- se acumularon, incluso tildando a quien había dado la novedad de desinformar.Pero varios medios se hicieron eco de la noticia e incluso afirmaron que el mánager del co-fundador de V8, Hermética y líder de Almafuerte, las bandas metaleras argentinas por excelencia, había estado el miércoles en el predio de la AFA en Ezeiza para "cerrar todo".Se desconoce si la negociación no prosperó o qué fue lo que ocurrió, pero el jueves 9 de septiembre a la mañana la información cambió y, otra vez, la noticia estuvo en Twitter y lejos de una oficina de la AFA."Cambio de planes: no va a cantar Ricardo Iorio. Lo dieron de baja", escribió un periodista de TyC Sports. Otro de la misma señal agregó: "Charlas entre Gobierno y Tapia hicieron que lo dieran de baja. En principio no hay reemplazo y sería una versión grabada habitual".Sobre esa última versión habría que recordar que Iorio manifestó muchas veces su "nacionalismo" y hasta se mostró en más de una oportunidad junto a Alejandro Biondini, líder del partido filonazi Frente Patriota y candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas que tendrán sus Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias este domingo.Asimismo, en una de sus últimas apariciones en los medios, el cantante y bajista contó en una entrevista en marzo que le habían "ofrecido plata" para cantar el himno en un Superclásico entre Boca y River. Y el artista respondió: "No, cómo me van a dar plata para cantar el himno. Yo lo único que quiero es equivocarme en la letra. ¿Equivocarme la letra? Es más, le cambio la letra".A través de un comunicado, la DAIA, entidad a la que están adheridas 140 instituciones judías, informó que se había puesto en contacto con Victoria Donda, titular del INADI, y el ministro Matías Lammens para impedir que Iorio cantara el Himno."Gracias a una iniciativa de la DAIA, Iorio no cantará hoy el himno nacional en el partido ante Bolivia, que se realizará en el estadio Monumental. Jorge Knoblovits, presidente de la entidad, se contactó con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y con Victoria Donda, titular del INADI para hacer esta solicitud argumentando que el cantante promueve una ideología antisemita, y mensajes de odio hacia distintos colectivos minoritarios", dice el comunicado.Sin él, el encargado de entonar el Himno fue el santafesino Sergio Torres, popular cantante de cumbia al que Lionel Messi escuchaba de chico y con el que lo une un buen vínculo.Finalmente, el Himno Nacional Argentino estuvo en la voz y la interpretación de Ricardo Iorio. Tras la polémica "deserción obligada" del artista del partido de la Selección Argentina contra Bolivia, el ex líder de Almafuerte se sacó el gusto y subió su versión de la canción patria a YouTube.Fue el propio Iorio quien denunció censura a través de su cuenta de Instagram. "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas, y la bandera", escribió en su red de Instagram. Un mensaje que se viralizó rapidamente.En el video subido a YouTube, se lo puede ver a Iorio delante de una bandera Argentina que flamea casi de manera permanente. Se lo ve acompañado por el piano de Juana Gieco, hija de León, y con coros de hinchada en varias partes de la canción.La versión se armó contra reloj. Porque las imágenes del video iban a acompañar la actuación en vivo de Iorio en el estadio y el propio líder de V8 y Almafuerte se metió en los estudios Panda para grabar la versión vocal de apoyo.Sin embargo, ese 9 de septiembre no se la escuchó. Ahora, con el material ya grabado, el video completo se puede ver en el canal del músico en YouTube y escucharse a través de la aplicación Spotify. Fuente: (Clarín)