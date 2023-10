WhatsApp comenzará a suspender cuentas desde el 31 de octubre

Las cuentas que se verán afectadas por esta medida incluyen aquellas que utilizan aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus, así como aquellas dedicadas a difundir amenazas o mensajes de odio que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas. La sanción se aplicará también a los perfiles que envían contenidos de naturaleza sexual relacionados con menores de edad, así como a los usuarios que comparten promociones engañosas y ofertas de trabajo falsas.



Aunque ni Meta ni WhatsApp han confirmado oficialmente esta suspensión masiva de cuentas programada para finales de este mes, se presume que la medida es parte de un esfuerzo más amplio de la plataforma para mejorar la seguridad de su servicio. ¿Por qué WhatsApp suspende cuentas? Esta decisión ha generado preocupación entre muchos usuarios, quienes se preguntan por qué se está tomando esta medida y cómo podría afectar su experiencia en la plataforma de mensajería instantánea que cuenta con más de 2000 millones de usuarios.



Especialmente porque la aplicación ha sido drástica en hacer cumplir sus reglamentos para así penalizar el uso indebido e incluso la personalización del servicio a través de la aplicación de software de terceros.



Estas son algunas de las razones por las cuales a un usuario se le cancelaría la cuenta:



- Aplicaciones no oficiales: WhatsApp se preocupa por la seguridad de sus usuarios y desalienta el uso de aplicaciones no oficiales, debido a que algunas de estas aplicaciones pueden introducir malware o virus en los dispositivos de los usuarios.



La detección de vulnerabilidades en estas aplicaciones podría llevar a que la plataforma cierre automáticamente cuentas para proteger la seguridad de la comunidad.



- Difusión de phishing y promociones falsas: Los mensajes de phishing y las promociones falsas suelen ser difundidos por ciberdelincuentes con la intención de estafar a los usuarios.



Es por ello que WhatsApp está tomando medidas para combatir estos mensajes que intentan engañar a las personas haciéndoles creer que han ganado premios o dinero. La instalación de aplicaciones maliciosas a través de estos mensajes también es una preocupación.



Además, también se prestará estricta atención a aquellas cuentas que compartan información falsa con fines fraudulentos, un fenómeno que va al alza con los intentos de hackeo reportados para obtener información bancaria de la cuenta del usuario.



- Extracción de datos: Información oficial publicada en el Centro de Ayuda de WhatsApp detalla que la plataforma puede suspender temporalmente una cuenta que recopila información a través de lo que se conoce como extracción de datos.



Según la aplicación, esta actividad permite “la obtención automática de información, tanto específica como a gran escala, para fines no permitidos”. Por lo que “la adquisición de información de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados, infringe nuestras condiciones del servicio”.



- Rumores y extorsión: WhatsApp busca evitar la difusión de desinformación, rumores y mensajes que generen caos, paranoia o amenazas. Los usuarios que sean reportados por compartir este tipo de contenido podrían enfrentar sanciones temporales o permanentes.



- Grupos de WhatsApp: La plataforma también está atenta a los nombres de grupos que puedan promover contenido inapropiado o ilegal, como el ejemplo mencionado de grupos con nombres inapropiados. Estos grupos podrían ser objeto de cierre, afectando a sus miembros.



Un ejemplo de esto es colocarle el nombre de “Pedofilia” a una conversación. En este caso, la aplicación no solo bloqueará al administrador del chat, sino también a los usuarios que hagan parte del grupo.