El río Gualeguaychú superó los tres metros este lunes

El río Gualeguaychú llegó a los 3 metros de altura en el puerto local y el aumento se debe al arribo del agua de lluvia tras los intensos chaparrones del domingo y lunes.Como era previsible, durante la semana el caudal se incrementará progresivamente y podría alcanzarse una altura superior a los 3.20 metros e incluso podría llegar a 3.60 metros, según analizan en Defensa Civil. Este aumento está asociado a la mayor erogación de la Represa Salto Grande, que realiza el control de la creciente en el Río Uruguay.De acuerdo al informe de la Comisión Técnica Mixta de la represa “hasta la hora 7:00 del martes, el caudal evacuado variará entre 21.000 y 22.000 m³/s. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,00 y 13,20 metros, respectivamente.A partir de las 7:00 del martes, el caudal evacuado variará entre 21.500 y 23.500 m³/s. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,50 y 13,70 metros, respectivamente.El nivel del embalse tenderá a 33,50 m. Para el transcurso de la semana: El nivel del río aguas abajo de la represa continuará incrementándose, pudiendo alcanzar los 14,50 m en Concordia y los 14,70 m en Salto”.Es decir, que es probable que el río Gualeguaychú pueda ingresar en la etapa de alerta durante la semana, aunque por ahora no serían necesarias las evacuaciones. (Fuente: R2820)