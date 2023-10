Cancelación de vuelos en Aeroparque: Acataron conciliación obligatoria

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) acató finalmente la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto entre el gremio y la empresa Swissport, que le presta servicios de handling a la compañia low cost JetSMART y que provocó la cancelación de 33 vuelos que afectaron a más de 10.400.



JetSMART comunicó que debió cancelar 33 vuelos domésticos e internacionales de los 56 viajes programados para este lunes, debido al cese de actividades, que duró 15 horas y afectó a cerca de 6.000 pasajeros, que no han podido viajar a distintos puntos del país y o hacia la región, y obligó a la reprogramación de vuelos previstos para las primeras horas de esta tarde, que involucraban a otros 4.000.



El Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria poco después de las 17,30, pero los trabajadores de APA recién levantaron la medida pasadas las 18,30.



El comunicado de JetSMART señala que "Intercargo es la empresa estatal monopólica que brinda los servicios de rampa (traslado de pasajeros y sus equipajes entre la zona de embarque y los aviones), entre otras actividades" y que "la interrupción del servicio de Intercargo impidió a JetSMART y a sus colaboradores el ejercicio de su derecho al trabajo, a la vez que mantuvo de rehén a los pasajeros que eligieron viajar a más de 20 destinos en el país y la región".



Sostiene que "JetSMART no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realiza Intercargo o que puedan estar dentro del encuadre sindical de APA. Este bloqueo de Intercargo busca sumar colaboradores de otras empresas ajenas a JetSMART al gremio de APA".



Al dictar la conciliación, la cartera que dirige la ministra Raquel "Kelly" Olmos sostuvo que "debe dejarse claramente sentado, que el objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social, atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes".



Desde el gremio se indicó que "el conflicto tiene su origen en el incumplimiento por parte de la empresa de servicios de handling de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que dictaba la reincorporación de una trabajadora".



Las fuentes indicaron que la cartera laboral "fiscalizó la situación y constató con inspectores la irregularidad de parte de la compañía".



Desde esta madrugada, los empleados de Intercargo, pertenecientes al gremio de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), realizaron asambleas, afectando el normal desarrollo de los servicios.



Una medida similar, en agosto pasado, se había extendido durante más de 20 horas y había provocado momentos de tensión en Aeroparque y Ezeiza.



En esa ocasión, las suspensiones habían alcanzado a 60 vuelos de JetSMART y Latam, y fueron 12 mil pasajeros damnificados, mientras que también afectó parte de la operatoria de las terminales de Córdoba y Mendoza.



La empresa Intercargo realiza los servicios de rampa, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, para todas aquellas compañías que no poseen handling propio, como sí lo tienen Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi.