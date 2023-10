Sigue restricción y cupo de extracción de la pesca comercial en el río Paraná

Con el fin de reafirmar su compromiso de preservar el recurso ictícola, el gobierno provincial decidió no innovar el cupo de extracción total de pescado de río de jurisdicción provincial del Paraná hasta diciembre para la pesca comercial y el acopio de productos derivados de ella.La Resolución 1.769/23 de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Producción de Entre Ríos, con fecha 18 de octubre de 2023, establece no innovar el cupo de extracción total de pescado de río de jurisdicción provincial del Paraná –de 1.596,56 toneladas para los meses de octubre a diciembre de 2023–, para la especie sábalo y el denominado pescado de línea, especies acompañantes según terminología del proyecto Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná (EBIPES).Según detalla la norma, “la asignación de cupos en particular será realizada por la Dirección de Recursos Naturales, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada interesado y de conformidad a lo dispuesto en los considerandos de la presente”.En dicha resolución, se destaca que “en el caso de los frigoríficos con autorización para exportar, el volumen de extracción y acopio será determinado conforme pautas precedentes, ponderadas según porcentajes promedio de las asignaciones de cupos de exportaciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.En relación a esto, el director de Recursos Naturales de la provincia, Mariano Farall, indicó: “Es nuestro deber continuar con las medidas de conservación del recurso pesquero oportunamente aplicadas por la provincia, en cuanto a los días restringidos a la pesca comercial y permitidos a la pesca deportiva con inmediata devolución”.En este sentido, Farall señaló que las recomendaciones técnicas de los estudios biológicos del recurso pesquero “nos recomiendan seguir siendo precautorios, fomentando otras actividades productivas sustentables como la piscicultura o el agregado de valor que quiten presión a nuestros ríos. Todo esto en un marco de crisis económica que implica estar muy atentos, preservando las fuentes laborales tanto de las industrias radicadas en la provincia como el resto de los actores directos que genera la actividad, como son los acopiadores y pescadores”.Continuando en el marco de la Resolución 1.769/23 DRN, se estableció una prórroga de las restricciones a la pesca comercial y deportiva en aguas entrerrianas del río Paraná, hasta diciembre de este año, con el fin de continuar preservando el recurso ictícola.En este sentido, se extiende el plazo respecto a la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial los días viernes hasta las últimas horas del domingo, incluyendo feriados nacionales y provinciales.Mientras que la pesca deportiva en aguas del río Paraná de Jurisdicción provincial será realizada con devolución inmediata de las piezas capturadas.Entre Ríos sufrió una bajante extraordinaria del río Paraná alcanzando niveles hidrométricos muy bajos que comprometieron la realidad económica de los actores de esta cadena.En este marco, la Dirección provincial de Recursos Naturales trabaja desde hace tres años en la implementación de medidas en la cuenca del río Paraná tendientes a preservar el recurso ictícola.Para ello, se estableció por primera vez en la historia de la provincia cupos de extracción de pescado de río, medida que produjo un acentuado descenso de la extracción anual del pescado en nuestro territorio, siendo la única provincia de la cuenca del Plata que implementó esta política de sustentabilidad ambiental y de cuidado ictícola.