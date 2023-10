El nivel del río Uruguay podría llegar a los 14,5 metros en Concordia

El parte emitido durante este lunes por el Departamento de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que “hasta la hora 7:00 del día de mañana (martes), el caudal evacuado variará entre 21.000 y 22.000 m³/s. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,00 y 13,20 metros, respectivamente·, informó la comisión técnica mixta de Santo Grande.Al tiempo que agregó que a partir de las 7:00 del día de mañana(martes) el caudal evacuado variará entre 21.500 y 23.500 m³/s. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,50 y 13,70 metros, respectivamente.El nivel del río aguas abajo de la Represa continuará incrementándose, pudiendo alcanzar los 14,50 m en Concordia y los 14,70 m en Salto.Ante esta situación, en el Salón de Intendentes de la Municipalidad de Concordia - se reunió la Junta Municipal de Defensa Civil y el Comité Operativo de Emergencia (COE), con el propósito de evaluar el escenario de situación que plantean las proyecciones referidas a la tendencia creciente del río y diagramar la continuidad de acciones en los próximos días.Al respecto, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, informó que “a los niveles que estaba hoy el río, pero en el año 2015, hubo más de cien evacuados en diversas zonas de la ciudad”. Destacó que gracias a diversas obras que se llevaron a cabo en la ciudad favoreció a que, pese a la crecida del río, la situación no sea dramática.Finalmente, destacó que se reunió con el intendente electo de Concordia, Francisco Azcue, para que esté al tanto de la situación.