Buscan argentinos para estudiar gratis y trabajar con sueldos en dólares

A pesar de los vaivenes de la economía local y la incertidumbre política, existe un sector que ve una tendencia alcista en su crecimiento, con sueldos que llegan a duplicar la inflación y con un potencial de creación de 500.000 empleos formales para 2030 en Argentina.Se trata de la industria del software, que involucra unas 5000 empresas (en su gran mayoría pymes) y 142.000 empleados dedicados al diseño, desarrollo, comercialización y mantenimiento de programas informáticos y aplicaciones, entre otros productos de alta tecnología.Si bien esta plantilla planea expandirse en los próximos años, el déficit de mano de obra calificada en este rubro es una realidad latente en el territorio nacional, al punto de que entre 10 mil y 15 mil puestos de trabajo quedan sin cubrir en el sector cada año de acuerdo a la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).La contraparte a la carencia de profesionales de IT es la demanda -cada vez más pronunciada- por talentos capaces de adaptar diferentes organizaciones al auge de los nuevos desarrollos tecnológicos como el de la inteligencia artificial (IA).Frente a este escenario, cobra relevancia la propuesta de Fundación del Saber, la firma comprometida con el desarrollo de la industria de la tecnología en Argentina y América Latina que financia el estudio de jóvenes estudiantes a través de becas completas, "formando así a futuros profesionales que el mercado necesita, gracias a alianzas estratégicas con las empresas más influyentes del área tecnológica", según reveló la entidad.Ahora, Fundación del Saber trae la posibilidad de calificar para 70 becas de estudio totalmente online para 2024 y con certificación internacional para las carreras de grado en Ingeniería de Software Comercial con Concentración en Diseño y Arquitectura y en Ingeniería de Software Comercial con Concentración en Automatización y Pruebas.Jala University es la casa de estudios que dicta los programas educativos. Se trata de una institución con sede en California, Estados Unidos, que propone un modelo de enseñanza disruptivo donde la distancia no es un límite y donde se garantiza al menos 1 año de práctica en la industria tecnológica.Tan sólo para América Latina, la inversión proyectada del programa de formación profesional es de u$s 10 millones durante los próximos cuatro años. En dicha región, la universidad recaudó 30.000 postulaciones, de las cuales ya 400 pudieron acceder a becas para iniciar su carrera de manera exitosa.Estudiantes de cualquier punto del país que cuenten con conexión a internet pueden formar parte de la iniciativa de Fundación del Saber. "A cambio, se le pide a quienes egresan un período de cuatro años de trabajo remunerado en una de las empresas que patrocinó su carrera, obteniendo así su primera oportunidad laboral con posibilidades de crecimiento", escribieron desde la organización.En línea con la metodología de estudio, los graduados pueden trabajar remoto desde la Argentina para empresas de diferentes partes del mundo y cobrar un sueldo en dólares. Cabe mencionar que en Estados Unidos la remuneración promedio de un Ingeniero de Software ronda los u$s 92.836 por año según los datos recabados por Glassdoor, una de las mayores plataformas de empleos y reclutamiento del mundo.Las inscripciones para las 70 becas en Argentina ya están abiertas y quienes resulten beneficiados, comenzarán el cursado totalmente online en 2024. Para aquellos interesados en postularse, el proceso consiste en ingresar a la página web de Jala University, seleccionar la opción de "Admisión", "carreras universitarias" y completar el formulario que aparece en pantalla.Luego habrá que asistir a la sesión informativa, para conocer sobre la universidad, la carrera y la beca. La casa de estudios exigirá la realización de una prueba de actitud y lógica, la aprobación del curso de admisión y la concreción de una prueba de perfil vocacional y social. El último paso será aceptar la beca otorgada por Fundación del Saber y, a partir de entonces, comenzará el proceso para adentrarse en una de las industrias con mayor crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Fuente: (ElCronista)