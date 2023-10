El río Uruguay continuará en ascenso esta semana: hay familias evacuadas

Sociedad Emiten recomendaciones ante la subida del río Uruguay en Concordia

El parte emitido durante este domingo por el Departamento de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, indica que "hasta la hora 7:00 del día de mañana (lunes), el caudal evacuado variará entre 19.200 y 19.800 m³/s y las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 12,00 y 12,20 metros, respectivamente".A partir de "las 7:00 y hasta las 15:00 del lunes, el caudal evacuado variará entre 19.500 y 21.500 m³/s y las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 12,50 y 12,70 metros, respectivamente", se indicó.Pero, desde el organismo binacional, se adelantó que "a partir del lunes 23 por la tarde, el nivel del río aguas abajo de la Represa continuará incrementándose, sin superar los 13,00 m en Concordia y los 13,20 m en Salto". Para los días siguientes, la tendencia "del río continuará siendo ascendente", se mencionó.Hasta este domingo, en Concordia, Bomberos Voluntarios y el COE colaboraron en "la evacuación de 14 familias, de las cuales 4 fueron alojadas en el Centro Ex Bagley". Además, se especificó oficialmente que "se trabaja en el acondicionamiento de determinados espacios para que, en caso de ser necesario, refugien a más vecinos que no tengan lugar donde alojarse".Al respecto, el director municipal de Gestión de Riesgos, Mauricio Alegre, indicó que "se está trabajando bien y cumpliendo todos los pasos establecidos en los protocolos que elaboramos, se trabaja en el territorio asistiendo a las familias que necesitan ayuda y llevando un mensaje de tranquilidad a la gente".El funcionario destacó que "las políticas públicas de relocalización de familias de las zonas inundables que se implementaron en los últimos años posibilitan que hoy enfrentemos un escenario muy diferente, porque de no haberse hecho este trabajo y las obras correspondientes a este proceso, al día de hoy con estos niveles del río ya tendríamos centros de evacuados y cientos de familias trasladándose".Por otra parte, Bomberos Voluntarios recuerda que el número gratuito 103 está operativo para comunicar situaciones que requieran atención o colaboración de Defensa Civil.Finalmente, Prefectura Naval Argentina recomienda especial "precaución a quienes se acercan a pescar en sectores donde el río aumentó su nivel, incluso tratándose de espacios ya conocidos por los pescadores, en razón del caudal de agua y las fuertes corrientes que se registran".También se recomienda "evitar recorridos innecesarios en botes o embarcaciones por las zonas inundables". (Diario Río Uruguay)