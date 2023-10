El transporte público es gratuito durante la jornada electoral de este domingo

El transporte público de pasajeros es gratuito durante la jornada de elecciones de este domingo, con el objetivo de facilitar el traslado de los ciudadanos para ejercer su derecho de deber cívico y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) controlará la frecuencia y gratuidad del servicio.



La medida alcanza a trenes y colectivos y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también comprende la red de subte y Premetro y el sistema de Ecobici, que funcionará las 24 horas, se informó oficialmente.



En los casos en que no se cumpla con la gratuidad del transporte, los ciudadanos podrán realizar la denuncia correspondiente.



Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, se "fiscalizará el cumplimiento de la frecuencia de los servicios urbanos de colectivos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 435/2023".



Con el objetivo de facilitar el traslado "de los ciudadanos y ciudadanas en trenes y colectivos para que puedan ejercer su deber cívico y garantizar la mayor concurrencia a las elecciones", la cartera de transporte resolvió la gratuidad del transporte público de jurisdicción nacional y del transporte público de 21 provincias y CABA, sólo Tierra del Fuego se vio imposibilitada a adherir ya que la competencia del transporte es municipal.



En un comunicado, el organismo recordó que las personas a las que se le cobre el pasaje en trenes y/o colectivos, pueden denunciar esta acción de manera virtual en control.cnrt.gob.ar o en la línea telefónica gratuita de CNRT al 0800-333-0300.



Para ello, quienes quieran realizar la denuncia deberán indicar el número de línea, el lugar donde tomó el colectivo y en caso de tener la tarjeta SUBE registrada adjuntar una captura de los datos del viaje realizado.



La CNRT detalló que las empresas que incumplan con dicha resolución "pueden ser sancionadas, según lo establece el artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, por violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros".



"Este domingo, cuando vayas a votar, hemos dispuesto transporte gratuito en toda la Argentina. Es una manera de facilitar el derecho a elegir que tenemos los argentinos y las argentinas", dijo Diego Giuliano, titular de la cartera de transporte.



El Gobierno nacional financiará el servicio y distribuirá las compensaciones económicas en base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y, en el caso de que no hayan implementado aún este sistema, será complementada con la información disponible.



En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el estacionamiento funcionará como todos los domingos, de modo que en calles y avenidas donde está prohibido estacionar las 24 horas se mantiene la prohibición.



En tanto, en calles y avenidas donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21 está permitido estacionar, mientras que el estacionamiento medido no tiene vigencia durante la jornada.